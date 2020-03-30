テレビアニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」が2020年7月より、TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにて放送、AbemaTV ほかにて配信されることが決定した。あわせて、作品PVが公開となった。

本作は、2017年9月より始動した、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のアニメ版。オープニングテーマは、Division All Stars（EVIL LINE RECORDS）による「ヒプノシスマイク -Rhyme Anima-」。

キャストには、山田一郎役・木村昴、山田二郎役・石谷春貴、山田三郎役・天崎滉平、碧棺左馬刻役・浅沼晋太郎、入間銃兎役・駒田航、毒島メイソン理鶯役・神尾晋一郎、飴村乱数役・白井悠介、夢野幻太郎役・斉藤壮馬、有栖川帝統役・野津山幸宏、神宮寺寂雷役・速水奨、伊弉冉一二三役・木島隆一、観音坂独歩役・伊東健人ら、若手からベテランまでがそろう。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加した本格的な楽曲と、その楽曲を歌い上げる個性的なキャラクターたちが、若者を中心に爆発的な支持を得ている。原作CDの他にコミカライズ、アプリゲーム化、舞台化など、様々にメディアミックス展開している。（編集部・小山美咲）