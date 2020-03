新型コロナウイルスの感染拡大が続くイギリスで29日夜、政府保健当局の高官が、国内の日常が「元に戻る」には長くて6カ月かかる可能性があると述べた。

新型ウイルスに関する政府の定例会見に臨んだイングランド副主任医務官のジェニー・ハリーズ医師は、「だからと言って6カ月間ずっと、完全なロックダウン(厳しい行動制限)が続くというわけではない」と念を押しながらも、イギリスは「責任ある」行動をとる必要があると強調。そのため、感染予防のため他者と「社会的距離」を置く対策も、「徐々に」緩和することになると述べた。

イギリスでは新型ウイルスによる死者が1228人に上っている。

ハリーズ医師によると、政府はロックダウン措置を開始から3週間で見直す方針。しかし、「だからと言っていつも通りの生活に突然戻ってはいけない。それ非常に危険だ」と、医師は釘を刺した。

「(ロックダウンを)中止すればこれまでの努力全てが無駄になり、2度目の感染ピークがやってくる可能性がある。なのでこれから先、恐らく向こう6カ月の間は、3週間ごとに見直しを行う。事態がどこへ向かっているのか、それで検討する」

「ふたは閉め続けていないといけない。うまくいけば徐々に他者との距離を取る対策を調整し、徐々にみんなして通常の生活に戻っていくことになる」

「対策の見直しに3週間、事態が収束しているかの見極めに2〜3カ月だが、できれば理想としては3〜6カ月かかる。それについては、不透明なこともたくさんある。しかし、こうすることで普段の生活に戻れるタイミングが分かる」

その一方で医師は、ロックダウン期間が長引く可能性も「十分にある」と述べている。

新型ウイルスによる死者数については、「来週にかけて、さらに悪化すると予測している。あるいは今後2週間にわたって。その後は、現在の対策で上昇曲線を抑え込めたか分かる。そうすれば、死者数も減少に転じるだろう」と述べた。

BBCのクリス・メイソン政治担当編集委員は、ハリーズ医師が示した「6カ月」という数字は、これまでに政府が発表した先行き見通しとしては最も明確なものかもしれないと指摘する。

「長丁場になると覚悟するように」と政府は言い続けているが、現在のきわめて厳しい外出禁止令など行動制限が6カ月続くと言っているわけでもないと、メイソン記者は解説。ただし、全ての規制がなくなるまでには半年はかかるだろうという見通しだという。

「流動的な状況に対応している以上、政府や科学者は具体的にいつまでと断定することはできない。けれどもこのウイルスが私たちの暮らし方に、ビジネスや子供たちの教育、私たちの収入や休暇、あちこち移動して回ったり親類に会ったりできるかどうかなど、こうした様々なことに、もうしばらくは甚だしい影響を与えることが、はっきりした」と、メイソン記者は書く。

常に動いている状況に対処しており、正確なことを言える状態ではないものの、人々が自宅にとどまり、多くの店舗が閉まった状態は長く続くこと、また、はたらき方や教育など、人々の生活スタイルに大きな影響を与えることが明らかになったと述べた。

平時には前例のない緊急態勢

ロバート・ジェンリック住宅相は記者会見で、イギリスは平時には「前例のない」形で「緊急態勢」に入っていると話した。

住宅相は、治療の最前線で働く国民保健サービス(NHS)職員への防護用品の供給について、現在は「全国供給・流通対応チーム」が対応していると説明。イギリス軍や緊急サービスなどが支援していると話した。

これまでに「5万8000カ所のNHSトラストや医療施設」に1億7000万枚のマスクと除菌用品など1000万個が供給されたという。

「こんなことは第2次世界大戦以来、初めてだ」とジェンリック氏は説明した。

また、高齢者や基礎疾患などを持つ人への政府施策についても詳細を説明。イギリス政府は先に、対象となる100万人以上に対し、12週間は自宅にとどまるよう通達している。

ジェンリック氏によると、こうした人が家族の助けを受けられない場合は、「NHSが地元の薬局網を通じて、必要な薬を配達する」と説明。

「インターネットや電話を使って支援が必要だと登録すれば、食品や日用品も玄関まで配達する」と話した。

高齢者などへの食品配達については、「最初の5万パックを今週末にも発送する。今後、増産態勢を敷き、事態が収束するまで必要な限りずっと、必要とされる分だけ届け続ける」と述べた。

NHSへのボランティアに応募殺到

イギリスでは現在、NHSを支援するボランティアに応募した人が75万人に達している。ジェンリック氏は、これは政府の当初の目標の3倍だと発表した。

新型コロナウイルスに感染して首相官邸で自主隔離中のボリス・ジョンソン首相もツイッターで、NHSがパンクしないように自宅にとどまる人たちに「そうやって何千人もの命を救いたい」のだと感謝し、NHSの応援に志願した人たちにも感謝した。

首相はさらに、退職していた元NHS職員2万人の現場復帰を明らかにし、「素晴らしいことだ」と称賛した。

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1244339182690066433

(英語記事 Coronavirus: Six months before UK 'returns to normal' - deputy chief medical officer)