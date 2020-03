コロナウイルスから身を守る！『ストレンジャー・シングス』ウィルの1日の過ごし方

新シーズンが配信される度に世界中で大きな話題を呼ぶNetflixの大人気SFシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。ファン待望のシーズン4は現在製作途中の段階だが、現在世界中で蔓延しているコロナウイルス(COVID-19)の影響により当初予定していた配信時期に遅れが生じていることは当サイトでもお伝えしたとおり。配信時期はいつなのか、また製作キャストからファンに向けたユーモアたっぷりな投稿をお伝えしよう。

英Digital Spyによれば、Instagramのストーリー機能でファンからの質問に答えたジム・ホッパー役のデヴィッド・ハーバーは、新シリーズの配信時期について「2021年の初め頃だと思うが、このことに関しては私に権限はないからね」と返答したとのこと。

しかし、さらに時期がずれる可能性もあるようだ。現在Netflixは、本作をはじめとするアメリカ・カナダで撮影している全作品の製作を中断させているところ。イレブン役のミリー・ボビー・ブラウンも、SNSで家族のために自己隔離生活を行なっていることを報告している。

中断期間は少なくとも2週間とされていたが、アメリカの感染者数が増加し続けており、現在はウイルスの発生地とされる中国を超えて世界最多になっているため、自粛期間が長引く可能性もありそうだ。

『ストレンジャー・シングス』公式SNSでは、自宅で過ごすファンに向けてユーモアたっぷりの投稿を続けている。3月26日(木)の投稿では、ウィル・バイヤーズ(ノア・シュナップ)の典型的な一日を紹介。

朝9時:階段で遊ぶ

昼12時:友だちに電話する

午後3時:自分の頭が手すりを通るかやってみる

午後6時:晩ご飯がわりにクッキーを食べる

新型コロナウイルスから身を守るための社会距離戦略(social distancing)の重要性が叫ばれているが、「僕も家で過ごしているよ」というウィルからのメッセージだろう。ただし「3時のはやらないで」という注釈コメントがついている(笑)。

9am: play on the stairs

12pm: call the homies

3pm: see if my head fits thru the railing (it does)

6pm: cookie dinner pic.twitter.com/lkGwhPbv20