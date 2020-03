【今週スタートの海外ドラマ】刑務所＆英国コメディ＆ファンタジー・ラブロマンスドラマが日本上陸

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(3月30日〜)は、新たな刑務所ドラマや英国ファンタジー・ラブロマンスドラマなどが日本上陸。お見逃しなく!

3月30日(月)から4月5日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

4月1日(水)

■『ディスカバリー・オブ・ウィッチズ 〜第1章 魔女の目覚め〜』(U-NEXT)

『ダウントン・アビー』『グッド・ワイフ』のマシュー・グード主演、英国ファンタジー・ラブロマンスドラマ。自身が魔女の末裔だという事実を受け入れられない歴史学者ダイアナは、ある日、図書館で手にした1冊の魔術書を開き、天才ヴァンパイアのマシューと運命的な出会いを果たす。許されないと知りながらも種族を超えて徐々に惹かれ合い、禁断の恋に落ちていく―。

4月2日(木)

■『JAILERS/ジェイラーズ』(Hulu)

舞台は、犯罪率の高さから囚人にとっても看守にとっても劣悪極まりないと言われるブラジルの男子刑務所。主人公アドリアーノ(ロドリゴ・ロンバルディ)は、暴動、麻薬、脱走、殺人、汚職といった刑務所内で起こる様々な問題に加えて、塀の外で自身の家族にまで及ぶ危機に立ち向かう―。

4月3日(金)

■19:00〜『カウンターパート/暗躍する分身』(BS12)

映画『セッション』でアカデミー賞助演男優賞を受賞したJ・K・シモンズが主演を務める新感覚スパイスリラー。国連諜報機関で働く男ハワードは、自身とうり二つの諜報員に出会い、組織が隠す秘密を知る―。



■『エキストラ』(Hulu)

『ジ・オフィス』のクリエイターで、映画『ナイト ミュージアム』シリーズなど俳優としても活躍するリッキー・ジャーヴェイスが製作総指揮・監督・脚本・主演を務める、映画・ドラマの撮影現場の内幕と人間関係をブラックユーモアたっぷりに描く英国コメディ。サミュエル・L・ジャクソンやベン・スティラー、パトリック・スチュワートら豪華ゲストが"本人役"で登場!





■『ペーパー・ハウス』パート4(Netflix)

スペイン発のクライムサスペンス。"教授"が率いるクセ者揃いの犯罪プロ集団の頭脳戦、強盗計画が進む中、彼らの身に巻き起こる新たな事態が発生。





■『Home Before Dark(原題)』(Apple TV+)

2018年大ヒットした映画『クレイジー・リッチ!』の監督ジョン・M・チュウが手掛ける、現在13歳の若きジャーナリスト、ヒルデ・リシアクの報道にインスパイアされたミステリードラマ。





■『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』(Amazon Prime Video)

スウェーデンのアーティスト、シモン・ストーレンハーグが2015年に発表した、スウェーデンの農村生活のイメージと未来的なSF要素を融合させたアートが原作。宇宙の謎を解き明かすために建設された機械"ループ"の上で暮らす人々や町の様子を描く。

4月4日(土)

■15:00〜『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン3(WOWOWプライム)

NYにある人気女性誌の編集部で働く女子3人が問題と向き合い、成長していく日々を描く新時代のガールズドラマ。新シーズンでは、"スカーレット"デジタル版のトップに男性が就任し、納得のいかないジェーンや、長年編集長を務めるジャクリーンの立場もめぐって、編集部に新たな波乱が巻き起こる。



