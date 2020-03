本稿では、2020年4月に発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。『MazM: ジキル&ハイド』発売日:2日(JP) 機種:PC/NSW ジャンル:アドベンチャー『バイオハザード RE:3』発売日:3日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:サバイバルホラーURL:http://www.capcom.co.jp/biohazard/re3/『プリズンプリンセス』発売日:3日(JP) 機種:PC ジャンル:お姫様脱出ADVURL:https://qureate.net/prisonprincess/『FINAL FANTASY VII REMAKE』発売日:10日(JP) 機種:PS4 ジャンル:RPGURL:http://www.jp.square-enix.com/ffvii_remake/『Someday You'll Return』発売日:14日(US) 機種:PC ジャンル:ホラーURL:https://store.steampowered.com/app/840370/Someday_Youll_Return/『Hellpoint』発売日:16日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:アクションURL:https://www.playhellpoint.com/『狐が僕を待っている The Fox Awaits Me』発売日:16日(JP) 機種:NSW ジャンル:ビジュアルノベルURL:http://cosen-net.com/fox/『Zombie Army 4: Dead War』発売日:23日(JP) 機種:PS4 ジャンル:TPSURL:https://gamesource-ent.jp/page/Zombie_Army_4_Dead_War『NARUTO−ナルト− 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO』発売日:23日(JP) 機種:NSW ジャンル:忍道対戦アクションURL:https://naruto-game.bn-ent.net/『英雄伝説 零の軌跡:改』発売日:23日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ストーリーRPGURL:https://www.falcom.co.jp/zeroao/『ミツバチ シミュレーター』発売日:23日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:アドベンチャーURL:http://www.o-amuzio.co.jp/games/beesimulator/『メトロ リダックス ダブルパック』発売日:23日(JP) 機種:NSW ジャンル:TPSURL:http://www.3goo.co.jp/metro-redux/『蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック』発売日:23日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ライトノベル2DアクションURL:http://gunvolt.com/SP_PS4/『海腹川背 Fresh!』発売日:23日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ラバーリング探検アクションURL:https://swninfo.success-corp.co.jp/general/umihara-fresh/『リトルタウンヒーロー』発売日:23日(JP) 機種:PS4 ジャンル:RPGURL:https://www.gamefreak.co.jp/town/『ボク姫PROJECT』発売日:23日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:女装覚醒アドベンチャーURL:https://nippon1.jp/consumer/bokuhime/『Cloudpunk』発売日:23日(US) 機種:PC ジャンル:アドベンチャーURL:https://store.steampowered.com/app/746850/Cloudpunk/『MotoGP 20』発売日:23日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:バイクレーシングURL:https://motogpvideogame.com/『アオナツライン』発売日:23日(JP) 機種:PS4/Vita ジャンル:シネマチック学園恋愛アドベンチャーURL:http://www.entergram.co.jp/aonatsu/『スーパーリアル麻雀 LOVE♥2〜7!』発売日:23日(JP) 機種:NSW ジャンル:ごほうびアニメと2人打ち麻雀URL:https://city-connection.co.jp/srml27/『夢現Re:After』発売日:23日(JP) 機種:PC/PS4/Vita/NSW ジャンル:キラ☆ふわガールズラブ ゲーム制作会社ADVURL:https://yuremaster.kogado.com/yureafter/『リトルバスターズ!Converted Edition』発売日:23日(JP) 機種:NSW ジャンル:恋愛アドベンチャーURL:https://www.prot.co.jp/switch/lbc/『Predator: Hunting Grounds』発売日:24日(JP) 機種:PS4 ジャンル:非対称型対戦シューティングURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/predator-hunting-grounds-ps4/『聖剣伝説 3 TRIALS of MANA』発売日:24日(JP) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:アクションRPGURL:https://www.jp.square-enix.com/seiken3_tom/『シルヴァリオ ラグナロク』発売日:24日(JP) 機種:PC ジャンル:アドベンチャーURL:http://www.light.gr.jp/light/products/ragnarok/『キラキラモンスターズ Season01』発売日:24日(JP) 機種:PC ジャンル:kawaiiビジュアルノベルURL:http://kiramon.com/『Gears Tactics』発売日:28日(JP) 機種:PC ジャンル:ストラテジーURL:https://www.gearstactics.com/ja-jp/『SnowRunner』発売日:28日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:オフロードドライビングURL:https://snowrunner-thegame.com/『ムービングアウト』発売日:29日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:パーティーURL:https://gamesource-ent.jp/page/Moving_Out『グノーシア』発売日:30日(JP) 機種:NSW ジャンル:SF人狼シミュレーションアドベンチャーURL:https://globule.info/gnosia/以上、4月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。