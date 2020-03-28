今売れてるSIMフリースマホTOP10、Galaxy A20が2位に上昇 2020/03/28
「BCNランキング」2020年03月16日から22日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
2位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）
4位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
5位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
6位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
7位 A5 2020（OPPO）
8位 R17 Neo（OPPO）
9位 Reno A 64GB（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
2位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）
4位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
5位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
6位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
7位 A5 2020（OPPO）
8位 R17 Neo（OPPO）
9位 Reno A 64GB（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。