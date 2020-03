『シカゴP.D.』と『FBI』の人気犯罪捜査ドラマが局の枠を超えてクロスオーバー！

人気クリエイターのディック・ウルフが手掛ける米NBCの犯罪捜査ドラマ『シカゴP.D.』と米CBSの『FBI:特別捜査班』が、放送局の枠を超えてクロスオーバーすることがわかった。米Deadlineが報じた。

このニュースは、ウルフの製作会社Wolf Entertainmentのwebサイトとソーシャルメディアにて発表され、『シカゴP.D.』のヘイリー・アプトン役トレイシー・スピリダコスが『FBI』にゲスト出演することが明らかになった。本国で3月25日(水)に放送された『シカゴP.D.』シーズン7第18話「Lines(原題)」で伏線が張られ、ボイト(ジョイソン・べギー)の指示によりアプトンがFBIニューヨーク支局に派遣されることになった。トレイシー演じるアプトンは現地時間の31日(火)に放送される『FBI』シーズン2第19話「Emotional Rescue」に登場する。

『シカゴP.D.』と『FBI』のクロスオーバーについて、ウルフは「トレイシーのキャラクターはファンに愛されていて、『シカゴP.D.』に戻る前に新しいファンを得てより輝いてくれることをとても嬉しく思う」とコメントしている。

Big news! March 26, 2020



現在ウルフがNBCで手がけている『シカゴP.D.』、『シカゴ・ファイア』、『シカゴ・メッド』、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』では、これまで何度もクロスオーバーが実現しており、ウルフはかねてから局を超えたクロスオーバーにも注目していたという。

今年に入り、CBSでは『FBI』のスピンオフ『FBI: Most Wanted(原題)』がスタートしており、この2作はすでにクロスオーバー済み。その際、ウルフは『シカゴP.D.』のように自身が手がける他作品とのクロスオーバーについてほのめかしていた。「楽しみにしていてほしい...とても興味深いものになるだろう」と。

日本では『FBI:特別捜査班』は4月18日(土)よりWOWOWプライムにて日本初放送だ。(海外ドラマNAVI)

