人気医療ドラマのモデルになった医師、新型コロナウイルスの現場で奮闘中！

世界各地で新型コロナウイルス(COVID-19)が猛威を振るう中、医療現場という最前線で医師や看護師が人々を救うために奮闘している。そんな医療従事者の中に、ある人気ドラマと深い関わり合いを持つ人が加わっていることが分かった。米Entertainment Weeklyが伝えている。

これは、アメリカで2001年から9シーズンにわたって続いた、ジョン・ドリアン、通称JDという主人公を中心にした医療コメディドラマ『scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』のクリエイターであるビル・ローレンスが明かしたもの。ローレンスは今月26日(木)、twitterである人物のツイートに反応し、以下のように綴った。

「この男は、僕が『scrubs』のモデルにした人物で、大学時代からの親友なんだ。彼は今、ロサンゼルスで病院を経営してる(JDもきっとそうしていただろうね)。彼が友人で誇らしいよ」

This is the guy I based SCRUBS on and my best pal from college. He's out here in Los Angeles running a hospital (like JD would), and I'm proud he's a pal. He changes clothes in his garage at night to try to keep his kids from getting sick and IS married to "real Elliot". March 26, 2020