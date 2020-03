新型コロナウイルスのパンデミックが依然として猛威を振るっている状態で、『The Batman(原題)』とマーベルの『Shangi-Chi and the Legend of the Ten Rings(原題)』、「マトリックス」第4弾、「ジュラシック・ワールド」最新作『Jurassic World: Dominion(原題)』、「ミッション:インポッシブル」第7弾ほか、2021年に全米公開される予定の大作映画の製作は、いつ再開されるのだろうか? また、映画版「アンチャーテッド」や『ドクター・ストレンジ』続編『Doctor Strange and the Multiverse of Madness(原題)』などのプロジェクトは、業界全体が閉鎖されたことを受け、いつ撮影を開始できるのだろうか?

地方自治体が10人以上の集会禁止を解除するまで、映画製作の再開も開始もできない。Varietyの情報提供者によると、「新型コロナウイルスが世界的に蔓延したことを考えると、海外ロケの見通しは撮影を行う上であまりにも課題が多すぎる」とされ、再開後の撮影は米国内で行わることが予想されているという。

Varietyによると、スタジオは俳優と代理人に、「早くても5月半ばまで、延期された製作が再開されるとは思えない。だた、5月でも楽観的すぎる可能性があり、4月末までに、ニューヨークなどの映画撮影の中心となる都市で、新型コロナウイルスのパンデミックが頂点に達することはないだろう」と連絡したという。

ワーナー・ブラザースの場合、すでに、『The Batman』はイギリスで7週間ほど撮影を行っていたが、最初に製作が中断された当時、中断期間は2週間を予定していた。対する『The Matrix 4(原題)』はサンフランシスコで撮影が終了し、製作が中断されたときはベルリンでロケを行う予定だった。パラマウントの「ミッション:インポッシブル」第7弾は、新型コロナウイルスが襲う前にイタリアで撮影開始するところだった。

Varietyは、製作の延期が、今年後半に撮影開始を予定している他の映画に出演する俳優に、出演スケジュールの問題を引き起こすと示唆。

こういった、今年後半に製作開始されるはずだった映画の撮影日を遅らせる必要があり、主要キャストと脇役の配役し直しを必要とする場合もあるだろう。

トム・ホランドとマーク・ウォールバーグが主演する映画版『アンチャーテッド』は、製作が中断されたときにベルリンで撮影開始する準備ができていた。ホランドは同作の出演後、7月より「スパイダーマン」第3作の撮影に入るはずだった。

なお、マーベルの『Doctor Strange and the Multiverse of Madness』は製作開始日を変更しておらず、6月に撮影スタートを予定している。