TOHO、ピカデリーも 3月28日から臨時休業する都内の映画館まとめ
新型コロナウイルスの感染拡大による東京都の外出自粛要請に伴い、3月28日（土）〜3月29日（日）に臨時休業する映画館一覧です（クランクイン！トレンド編集部調べ・随時更新）。情報は随時更新される可能性があるので、詳細は各施設の公式サイトなどをご確認ください。
【写真】マスクでの肌荒れをケアしたい！
・TOHOシネマズ（新宿／渋谷／日比谷・シャンテ／日本橋／六本木ヒルズ／西新井／府中／南大沢／上野／錦糸町（楽天地・オリナス））
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 20時以降開始の上映を休止
・グランドシネマサンシャイン、シネマサンシャイン平和島
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
・丸の内ピカデリー、新宿ピカデリー、MOVIX亀有、MOVIX昭島、MOVIX橋本、東劇
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） レイトショー上映を休止
・EJアニメシアター新宿
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 短縮営業
・武蔵野館、シネマカリテ
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 20時00分以降の上映を休止
・シネクイント／ホワイトシネクイント
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 短縮営業
・吉祥寺オデヲン
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
・シネ･リーブル池袋
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月27日（金）・3月30日（月）以降 当面の間営業時間短縮（11時00分開館 、21時00分閉館）
・シネマート新宿
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 短縮営業
【写真】マスクでの肌荒れをケアしたい！
■臨時休業する映画館一覧
・TOHOシネマズ（新宿／渋谷／日比谷・シャンテ／日本橋／六本木ヒルズ／西新井／府中／南大沢／上野／錦糸町（楽天地・オリナス））
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 20時以降開始の上映を休止
・グランドシネマサンシャイン、シネマサンシャイン平和島
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
・丸の内ピカデリー、新宿ピカデリー、MOVIX亀有、MOVIX昭島、MOVIX橋本、東劇
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） レイトショー上映を休止
・EJアニメシアター新宿
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 短縮営業
・武蔵野館、シネマカリテ
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 20時00分以降の上映を休止
・シネクイント／ホワイトシネクイント
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 短縮営業
・吉祥寺オデヲン
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
・シネ･リーブル池袋
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月27日（金）・3月30日（月）以降 当面の間営業時間短縮（11時00分開館 、21時00分閉館）
・シネマート新宿
3月28日（土）〜3月29日（日） 臨時休業
3月30日（月）〜4月2日（木） 短縮営業