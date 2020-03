【ランキング】Amazon Prime Videoおすすめアクションドラマ　衝撃作『ザ・ボーイズ』や『Hawaii Five-0』も...

Amazon Prime Videoでは、多くのアクション作品が配信中だ。犯罪捜査やテロ対策をテーマにしたものからロマンと暴力に満ちたヴァイキングの世界まで傑作シリーズが揃う。なかでも特におすすめの作品5本をご紹介したい。

5位:『Hawaii Five-0』

5位はスリリングなサスペンスの香り漂うアクション作『HAWAII FIVE-0』。さんさんと陽が降り注ぎサーファーたちが波を求めて集まるビーチで、誘拐やギャング同士の抗争など一大事件が勃発する。主人公は、アメリカ海軍特殊部隊に所属するスティーヴ。長く故郷を離れていた彼だが、ハワイ州知事の目に留まり、オアフ島で犯罪対策チームを率いることに。実はオアフ島は彼が育った場所そのものであり、殺人犯により父親の命を奪われた場所でもある。久方ぶりに現地で過ごすことになったスティーヴは、凶悪事件の解決へとチームを導きながら、実の父を殺害した真犯人につながる糸口を探し求める。脱獄、ドラッグの売買、焼死体の発見と、のどかなハワイの風景とのコントラストが効いたストーリー。犯罪対策チームの若きメンバーたちが繰り広げるアクロバティックなアクションと、鍛え上げられた肉体美も注目のポイントだ。

シーズン1から8までを配信中。シリーズは米CBSで放送中のシーズン10をもって終了することが決定している。

4位:『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』

4位は世界を股にかけるスリリングなアクション、『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』。『LOST』『プリズンブレイク』の制作陣が手がける本作は、テロ犯罪とのスリリングな闘いを描く。物語冒頭ではCIAでデータ解析の事務作業に徹していたジャック・ライアンが、不審な資金の流れを発見。これをきっかけにオフィスから現場へと活動の場を移し、危険なミッションを背負うことになる。アメリカからヨーロッパ、そして中東へと、舞台を目まぐるしく変えながら国際犯罪組織の脅威と闘う国際派アクション。原作は、名だたるスパイ小説を世に遺したトム・クランシーによる小説シリーズ。彼のデビュー作『レッド・オクトーバーを追え!』はあまりにも有名だ。

シーズン1と2を配信中で、シーズン3の製作も決定している。

3位:『ストライクバック:極秘ミッション』

3位『ストライクバック』は、10年近く続いている米ケーブルチャンネルCinemaxと英Skyが共同制作するミリタリーアクションシリーズ。イギリス軍の秘密組織「セクション20」に属するストーンブリッジと、元アメリカ軍デルタフォース所属のスコットの二人が、命をかけた危険なミッションに挑む。複雑な環境で育ちながら頭脳派の隊員に成長したストーンブリッジに対し、一匹狼のスコットは不名誉行為による除隊処分を受けたというクセのある人物。凸凹コンビが困難を乗り越えて信頼を築き上げる、いわゆるバディものとしても楽しめる作品だ。二人が初めて出会うシーズン1では、MI6の職員がテロ組織に拉致されてしまう。ストーンブリッジは敵の首謀者に詳しいというスコットの協力を仰ぎ、危険な罠の真っ只中へと飛び込んでゆく。

Amazon Prime Videoではシーズン1から5までを配信中。現地では現在シーズン7を放送中。

2位:『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』

広大な海原に帆を走らせ、未知の大地を次々と制圧したヴァイキングたち。2位『ヴァイキング』は、野心に溢れる若者・ラグナルの夢と野望を追ったヒストリーチャンネル初のドラマシリーズ。遠征への情熱を抑えきれないラグナルは、絶対的な権限を持つ首長の命に反する形で、西の海へと征服の旅へ。出発間際に首長に発見されたことから、もう自国への帰還は許されない絶体絶命の立場に追い込まれる。財宝が眠ると信じて向かった遠征先の地で、ラグナルとその手下たちは暴力と略奪の限りを尽くす。本作は残虐なヴァイキングのイメージを辿るだけでなく、彼らが持つ死生観や宗教への態度など、思わぬ文化的発見を与えてくれる作品だ。アカデミー賞受賞作『エリザベス』(脚本)、エミー賞受賞作『THE TUDORS〜背徳の王冠〜』(脚本/製作総指揮)など数々の歴史エンタメ作品を手掛けた歴史脚本家の第一人者マイケル・ハーストが製作を手掛けている。

Amazon Prime Videoではシーズン1から5までを配信中で、米国では昨年12月よりシーズン6を放送している。その続編となる『Vikings: Valhalla(原題)』という作品をNetflixが全24話構成で製作中と言われており、期待が膨らむ。

1位:『The Boys ザ・ボーイズ』

1位はスーパーヒーロー作品に絶妙な皮肉的メッセージを潜ませ話題を呼んだ『The Boys ザ・ボーイズ』。主人公の青年・ヒューイは恋人のロビンと甘い雰囲気の中会話していたはずが、一瞬にしてヒューイが握っていた手だけを残し、目の前のロビンがバラバラに吹き飛ばされる、という衝撃的なシーンからストーリーは始まる。恋人が命を落とす原因となった、スーパーヒーローのAトレインは、さして悪びれる様子もなく謝罪の言葉もない。ヒューイはそれまで尊敬していたスーパーヒーロー集団"セブン"へ苛立ちを覚える。それもそのはず、みんなが憧れているヒーローは、ヒーロー管理会社のヴォート社がプロデュースした"セブン"としての表の顔。実際にはメンバーほぼ全員が、名声と私欲に溺れた問題児という裏の顔を持っていた。そんなセブンに夢を持って新しく加入してきた女性ヒーローのスターライトは、セブンのメンバーからの屈辱的なセクハラを受け、ヒューイと同様にセブンに対しての絶望を隠せずショックを受ける。そんな中、偶然に知り合うこととなったヒューイとスターライトは自然と惹かれあい...。アベンジャーズとジャスティス・リーグをパロディ化したようなスーパーヒーローを題材に、権力の濫用や女性蔑視など社会問題にも鋭く切り込む、新鮮な趣向のアクション作品だ。

全1シーズン配信中でシーズン2の配信日は現時点では未定。

Amazon Prime Videoには、スリル溢れるアクション・シリーズが多く配信されている。ぜひお気に入りの一本を見つけよう。(海外ドラマNAVI)

Photo:Amazonオリジナルドラマ『The Boys ザ・ボーイズ』『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』(C)2014 TM PRODUCTIONS LIMITED / T5 VIKINGS PRODUCTIONS INC. ALL RIGHTS RESERVED.『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』『Hawaii Five-0』シーズン2(c)2011 CBS BROADCASTING, INC. All Rights Reserved『ストライクバック:極秘ミッション』© HBO USA, SKY Atlantic & Left Bank Pictures UK2011