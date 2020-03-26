新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛要請に伴い、TOHOシネマズ16館が週末の営業休止ならびに平日の営業時間短縮を発表した。

TOHOシネマズ 新宿／渋谷／六本木ヒルズ／日比谷／シャンテ／日本橋／上野／府中／南大沢／西新井／錦糸町（楽天地・オリナス）（※順不同）の東京都内11館が週末3月28日（土）、29日（日）の営業休止ならびに平日3月30日（月）〜4月2日（木）20時以降開始の上映を休止としている。

東京都内のほか、神奈川県内のTOHOシネマズ 海老名／小田原／川崎／ららぽーと横浜／上大岡も同様に週末3月28日（土）、29日（日）の営業休止ならびに平日3月30日（月）〜4月2日（木）20時以降開始の上映を休止としている。

4月3日（金）以降の営業時間は各劇場HPにて後日発表される。すでにチケットが発売されている3月28日（土）上映分の座席指定券払い戻し対応について、購入方法により対応が異なるため各劇場HPを確認してほしい。

TOHOシネマズ公式サイト：https://www.tohotheater.jp/

TOHOシネマズ 新宿

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/076/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 渋谷

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/043/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/009/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 日比谷

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ シャンテ

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 日本橋

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 上野

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/080/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 府中

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/012/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 南大沢

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/006/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 西新井

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/040/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 錦糸町（楽天地・オリナス）

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/029/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 海老名

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/007/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 小田原

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/008/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 川崎

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/010/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ ららぽーと横浜

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/036/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 上大岡

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/066/TNPI2000J01.do

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