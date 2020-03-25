ÀÖ»ú¤Î¶á¹¾Å´Æ»¡¢Á´ÀþÂ¸Â³¤Ø¡¡ÇÑ»ß¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¡¡¼¢²ì
¡¡ËýÀÅª¤ÊÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¶á¹¾Å´Æ»¡ÊËÜ¼Ò¡¦¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡Ë¤ÎÂ¸Â³¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¢²ì¸©¤È±èÀþ5»Ô5Ä®¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡Äê¶¨µÄ²ñ¡Ö¶á¹¾Å´Æ»±èÀþÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌºÆÀ¸¶¨µÄ²ñ¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦»°Æü·îÂçÂ¤ÃÎ»ö¡Ë¤¬25Æü³«¤«¤ì¡¢¶á¹¾Å´Æ»¤ÎÁ´Àþ¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ä±èÀþ¤Î½»Ì±¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¡¢Â¸Â³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Æ±¶¨µÄ²ñ¤Ï2020Ç¯ÅÙÃæ¤Ë±¿±Ä·ÁÂÖ¤ä±¿¹Ô·×²è¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌÌÖ·ÁÀ®·×²è¡×¤òºöÄê¤¹¤ëÍ½Äê¡£¸©ÅìÉô¤Î½»Ì±¤Î¡ÖÂ¡×¤òÃ´¤Ã¤¿Å´Ï©¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¡Ö¤ª²½¤±ÀÚÉä¡×¤ªÌÌ¤Ë¤·¤Æ¼Ì¿¿¤â ³ÙÆîÅÅ¼Ö¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô ÀÅ²¬¡ä
¡¡¶á¹¾Å´Æ»¤ÏÉ§º¬¢¦¶á¹¾È¬È¨¢¦¹Ã²ì¢¦Åì¶á¹¾¢¦ÊÆ¸¶¡½¡½¤Î5»Ô¤È¡¢ÆüÌî¢¦°¦Áñ¢¦Ë¶¿¢¦¹ÃÎÉ¢¦Â¿²ì¡½¡½¤Î5Ä®¤òÁö¤ê¡¢±Ä¶È¥¥í¤Ï59¡¦5¥¥í¡£Ç¯´Ö3²¯±ßÁ°¸å¤ÎÀÖ»ú¤¬¤«¤µ¤ß¡¢ÎßÀÑÀÖ»ú¤Ï²áµî20Ç¯´Ö¤Ç30²¯±ß°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¡£±èÀþ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨µÄ²ñ¤Ï1·îËö¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä±èÀþ½»Ì±¤Ê¤É·×Ìó1Ëü3700¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÍøÍÑ¼Ô374¿Í¡Ê²ó¼ýÎ¨37¡¦4¡ó¡Ë¢¦±èÀþ½»Ì±2831¿Í¡ÊÆ±40¡¦4¡ó¡Ë¢¦±èÀþ¤Î»ö¶È½ê´Ø·¸¼Ô1574¿Í¡ÊÆ±78¡¦7¡ó¡Ë¢¦±èÀþ¤Î³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸3420¿Í¡ÊÆ±91¡¦9¡ó¡Ë¡½¡½¤Ê¤É¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÌ³Ø¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¤¦¤Á3³ä°Ê¾å¤¬¡¢Å´Æ»¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄÌ³Ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÈÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤Þ¤Á¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤ä¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ´¶¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²þÁ±ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡±¿¹ÔËÜ¿ô¤ÎÁý²Ã¢±¿ÄÂ¤ÎÃÍ²¼¤²£Â¾¤ÎÅ´Æ»¤È¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¡½¡½¤¬¡¢Ç¯Âå¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¶á¹¾Å´Æ»¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë°åÎÅ¤ä´Ñ¸÷¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤È¡¢¶á¹¾Å´Æ»¤Ø¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÑ»ß¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬»î»»¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±èÀþ½»Ì±¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²ó¼ýÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â½Ð¤¿¤¬¡¢¾èµÒ¤¬Â¿¤¤¶á¹¾È¬È¨¡½È¬Æü»Ô±Ø´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´Àþ¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ²ñ¸å¡¢»°Æü·îÃÎ»ö¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë·×²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¶á¹¾Å´Æ»¤Î´îÂ¿Â¼¼ùÈþÃË¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£²ÝÂê¤â¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Î²ñ¹ç¤Ï5·î¤ÎÍ½Äê¡£¡ÚÏ¡¸«¿·Ìé¡Û