·î´©¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤¬µÙ´©¤«¤é3¥õ·î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉü³è¡ª ¤Î¤ó¡ßÄÍËÜ¿¸Ìé½Ð±é¤ÎÉü³èÆ°²è¸ø³«
¡¡1·î¤ÇµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤¿·î´©±Ç²è»ï¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤¬¡¢È¯¹Ô¸µ¤òÁÐÍÕ¼Ò¤ËÂØ¤¨¤Æ4·î21ÆüÈ¯Çä¤Î6·î¹æ¤è¤êÉü´©¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢½÷Í¥¤Î¤Î¤ó¤È±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÄÍËÜ¿¸Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è¡ØHIHO RETURNS¡Ù¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ó¡¡Éü³èÆ°²è¡ØHIHO RETURNS¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°²èÁü
¡¡¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ÏÍÎÀô¼Ò¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1·î21ÆüÈ¯Çä¤Î3·î¹æ¤òºÇ¸å¤ËµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹ÈëÊõ¤¬Æ±»ï¤Î¾¦É¸¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤«¤éÉü´©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄÏÂÌÀÊÔ½¸Ä¹¤ÏÉü´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Å¤¤ÊóÆ»¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤Ï¡¢¸ä³Ú¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤³¤½¤¬¿Í¤Îº²¤òµß¤¦¤È¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡ØHIHO RETURNS¡Ù¤Ï¡¢´äÅÄÊÔ½¸Ä¹¤¬´ë²è¡¦À½ºî¡¦¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Æ±»ï¤È±ï¤Î¿¼¤¤Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡¢¤Î¤ó¡¢ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤¬´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤½÷À¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¼«Å¾¼Ö¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢Â©¤»¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤¬¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¤Ë¤¤¤¿Å¹¼ç¡ÊùàËÜ¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤¢¤ìÉü³è¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å¹¼ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¤¬¤¦¤¤¦¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÇò¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤¬¹¥¤²á¤®¤ë°ìÅÓ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤È¤¤¤¤Ê¤ê¶¦±é¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡Ø¤¤¤¤¤â¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡ÙÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¤!!¡¡»ä¤â¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¸«½¬¤ï¤Ê¤¤ã¡ª¡¡¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ùàËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÙ´©¤«¤é¤ï¤º¤«£³¥«·î¤ÇÉü´©¤ÏÁá¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤â¤È¤Æ¤âÂç³Ý¤«¤ê¤Ê±Ç²è»£±Æ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Éü³èÆ°²è¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Æ¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ÎÉü´©¤ò½Ë¤¦Æ°²è¤ò¤³¤¦¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏËÜ²°¤µ¤ó¤ÇËÜ¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á½ê¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØHIHO RETURNS¡Ù¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø³¹¤Î¾®¤µ¤ÊËÜ²°¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ÎÉü´©¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è²ò¶Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø¼°Twitter¡Ê¡÷eigahiho¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°YouTube¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤â¡¢¡ÖHIHO NEWS¡×¤«¤é¡Ö±Ç²èÈëÊõ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·î´©»ï¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù6·î¹æ¤Ï¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤è¤ê4·î21ÆüÈ¯Çä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ó¡¡Éü³èÆ°²è¡ØHIHO RETURNS¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°²èÁü
¡¡¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ÏÍÎÀô¼Ò¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1·î21ÆüÈ¯Çä¤Î3·î¹æ¤òºÇ¸å¤ËµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹ÈëÊõ¤¬Æ±»ï¤Î¾¦É¸¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤«¤éÉü´©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄÏÂÌÀÊÔ½¸Ä¹¤ÏÉü´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Å¤¤ÊóÆ»¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤Ï¡¢¸ä³Ú¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤³¤½¤¬¿Í¤Îº²¤òµß¤¦¤È¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡ØHIHO RETURNS¡Ù¤Ï¡¢´äÅÄÊÔ½¸Ä¹¤¬´ë²è¡¦À½ºî¡¦¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Æ±»ï¤È±ï¤Î¿¼¤¤Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡¢¤Î¤ó¡¢ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤¬´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤½÷À¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¼«Å¾¼Ö¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢Â©¤»¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤¬¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¤Ë¤¤¤¿Å¹¼ç¡ÊùàËÜ¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤¢¤ìÉü³è¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å¹¼ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¤¬¤¦¤¤¦¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÇò¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤¬¹¥¤²á¤®¤ë°ìÅÓ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤È¤¤¤¤Ê¤ê¶¦±é¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡Ø¤¤¤¤¤â¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡ÙÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¤!!¡¡»ä¤â¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¸«½¬¤ï¤Ê¤¤ã¡ª¡¡¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ùàËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÙ´©¤«¤é¤ï¤º¤«£³¥«·î¤ÇÉü´©¤ÏÁá¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤â¤È¤Æ¤âÂç³Ý¤«¤ê¤Ê±Ç²è»£±Æ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Éü³èÆ°²è¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Æ¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ÎÉü´©¤ò½Ë¤¦Æ°²è¤ò¤³¤¦¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏËÜ²°¤µ¤ó¤ÇËÜ¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á½ê¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØHIHO RETURNS¡Ù¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø³¹¤Î¾®¤µ¤ÊËÜ²°¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù¤ÎÉü´©¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è²ò¶Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø¼°Twitter¡Ê¡÷eigahiho¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°YouTube¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤â¡¢¡ÖHIHO NEWS¡×¤«¤é¡Ö±Ç²èÈëÊõ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·î´©»ï¡Ø±Ç²èÈëÊõ¡Ù6·î¹æ¤Ï¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤è¤ê4·î21ÆüÈ¯Çä¡£