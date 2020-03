セレブ界きっての因縁関係にある、テイラー・スウィフト(30歳)とカニエ・ウエスト(42歳)。事の発端は、2009年のMTVビデオ・ミュージック・アワードにて、酔ったカニエがテイラーの受賞スピーチを妨害したことにさかのぼりますが、2人はその後、カニエの謝罪をテイラーが受け入れる形で無事に和解しました。

けれども2016年、カニエは楽曲「Famous」で「テイラー・スウィフトは俺とセックスする気がする/俺があのビッチを有名にしたから」という歌詞を発表。「事前に楽曲について共有していた」というカニエ側と、「ビッチと呼ばれるなんて聞いていない」と反論するテイラー側の主張が食い違う中、カニエの妻キム・カーダシアンが、2人の通話の一部を収めた動画を公開することに。

その会話の中で、カニエはテイラーにセックスのくだりについて説明していたため、テイラーは世間から「嘘つき」や「蛇(信用ならないずる賢い人の象徴)」呼ばわりされることに。その後、カニエは同曲のミュージック・ビデオにてテイラーの半裸の蝋人形を登場させ、「リベンジポルノ」だとしてテイラーファンから大きな反感を買う事態に発展。

今回、そんな「Famous」事件の発端となった、2人の電話映像のフルバージョンが流出! 今になってテイラーの主張が間違っていなかったことが判明しました。

The real phone call between Taylor Swift and Kanye West leaked.#TaylorToldTheTruth#KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/vgd7OlnTLU