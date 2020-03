ハロー!プロジェクト所属グループが総出演する「Hello!Project ひなフェス 2020 アンジュルム プレミアム」ライブ映像が、22日、CSテレ朝チャンネル1にて生放送された。この公演をもって、アンジュルム・室田瑞希がグループおよびハロー!プロジェクトから卒業をした。当初は、20日から22日の3日間、東京・明治神宮会館でイベント開催予定だった「Hello!Project ひなフェス2020」。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けイベント中止が発表されたあと、一部の公演については無観客で実施し、その模様を生中継することになった。ライブ序盤ではアンジュルムの様々なシーンでパフォーマンスされてきた「赤いイヤホン」を皮切りに、「泣けないぜ…共感詐欺」「次々続々」と緊張感の中にも情熱が滲み出る美しいステージを披露。MCで室田は、「こうして大好きなアンジュルムのメンバーに囲まれながら歌って踊れるのって幸せですね」と語った。ハロプロ研修生が体当たりで臨む 「ありがた迷惑物語」から、ライブはBEYOOOOONDS のパートへ。ハンディ送風機やピアノ演奏、卓球などのギミックを交えながらがむしゃらな勢いでボルテージを急上昇させていく「アツイ!」から、明るさ一杯に「元年バンジージャンプ」を届けた。つばきファクトリーは桜の開花季節にふさわしい「春恋歌」から「独り占め」と、可憐さ・切なさを巧みに表現して魅せた。ライブ中盤、カバー曲ブロックにもアンジュルム曲が揃った。エキゾチックでパワフルな「恋はアッチャアッチャ」をBEYOOOOONDSがカバー。Juice=Juiceも「Uraha=Lover」をカバーし、エモーショナルに攻めた。ソロ曲コーナーでは、ハロプロメンバー全員から抽選で出場が決定したアンジュルム・橋迫鈴が登場。緊張しながらも最年少らしいフレッシュさで「ハピネス 〜幸福歓迎〜」を披露した。ライブはハロプロ研修生ユニットによる「スキちゃん」のあと、ふたたびグループパートへ。ここで今月30日に解散ライブを控え、最後のひなフェス出演となるこぶしファクトリーが登場。お祭りムードなディスコナンバー「桜ナイトフィーバー」からグループの成長を感じさせる大人な一曲「Come with me」と、歌唱力の高さを見せつけながらテンションを底上げしていった。続くJuice=Juiceは4月1日発売のダブルA面シングルから新曲「好きって言ってよ」「ポップミュージック」を披露。現8人体制での唯一のシングルによるセットリストで刺激的なステージを繰り広げた。モーニング娘。’20 は同じメロディに異なる歌詞・アレンジをのせた最新曲「LOVE ペディア」「人間関係 No way way」を披露。MCでは室田のファンという15期メンバーの岡村ほまれが「室田さん大好きです。宇宙一大好き」と叫び、室田へ華を持たせた。全グループの出演を終えると、ステージには室田が淡いピンクのドレス姿で登場し、手紙を読み上げた。はじめに「卒業コンサートが無観客中継という形になったことを本当に残念に思います。でも、ライブできることに、感謝しています」と心境を吐露すると、支えてくれたスタッフやファン、メンバー一人ひとりに感謝を伝え、最後に力強く「以上!アンジュルムとして活動してきた約5年間、本当にありがとうございました」と締めくくった。手紙を読み終えると、室田は“悲しいときや、落ち込んでしまう時に聞いて励まされた曲”として、「君だけじゃないさ…friends」をソロで歌唱。明るいキャラクターの裏で前向きに進み続けた約5年間に思いを馳せ、瞳をうるませながらも最後に笑顔を見せた。最終ブロックはステージにアンジュルム全員が揃い、「大器晩成」や「46 億年 LOVE」、ライブ大トリの「友よ」まで5曲を披露。視聴者に向け、一心一丸となったパフォーマンスをやり遂げた。ライブを終え、室田の「みなさん来てください!」という一声で、ハロプロ全グループがステージ上へと再登場。アンジュルムリーダー・竹内の提案で全員手を繋いで挨拶。室田が「アンジュルムでの約5年間、本当にありがとうございました!」と皆に告げる形でライブは終演となった。室田はグループおよびハロー!プロジェクトを卒業し後、芸能活動を継続。グループでの経験を活かしつつ、新しいジャンルへも挑戦して表現の幅を広げていきたいと語っている。■室田瑞希の手紙<全文>まず、卒業コンサートが無観客中継という形になったことを本当に残念に思います。でも、ライブできることに、感謝しています!中継で見てくださっている方、本当にありがとうございます。私は小さい頃、物心ついた頃からずっとアイドルになりたい!と言っていました。スマイレージ2期メンバーオーディションを初めて受けて、残念ながら落選してしまったけど、やっとの思いでハロプロ研修生になり、アンジュルムに入ることができました!!アンジュルムには、個性のつまった素敵な先輩方が沢山いて、そんな先輩方に囲まれた中で、後輩もどんどん入ってきて、時が経つにつれて、本当に面白いグループだなー。と感じるようになりました。そんな面白いメンバーに囲まれていたからこそ、乗り越えられたことも沢山あります!アンジュルムのコンサートは愛が溢れています。それは、ステージを一緒に作ってくださったスタッフの皆さんが、沢山私たちに愛を注いでくださっていたからだと思います。本当にありがとうございます!それからファンの皆さん。皆さんは私たちメンバーが何をしても笑ってくれて、盛り上げてくださいました。アンジュルムがフェスに出る!ってときも一緒に喜んでくれて熱い応援をしてくださって、本当に感謝しています。そしてアンジュルムのみんな!私は、みんなに出会えたことがなによりも嬉しいです!ふわふわした癒しの後輩たち、りんちゃんとはち、れいら!いつもありがとう!そして、しっかり者に見えるけど、ちょっと抜けてるかむ、色んな場所に一緒に行ってくれてありがとう!気遣いが抜群だけど、みんなにかまちょのふなちゃん!MCをいつもまとめてくれてありがとう!ももな!後輩だけど、いつも、ももなから沢山のことを学ばせてもらってます!ありがとう!かみちゃんは、私の初めての後輩です。本当に妹みたいに人懐っこくて、可愛いなと思います!そんな後輩がいて私は幸せ物です!ありがとう!泣き虫なさっちゃん!加入当時は本当に沢山喧嘩していたけど、喧嘩するほど仲が良くて、いつの間にか私の中で戦友って感じでした!いつも足のマッサージありがとう!そして素敵すぎるリーダーのたけさん!たけさんは、本当に尊敬している先輩です!器が大きくて、たけさんを見て、何度もこんな人になりたい!って思ってました!たけさんの言葉に、沢山助けられました!私と出会ってくれてありがとうございます!以上!!!アンジュルムとして活動してきた約5年間、本当にありがとうございました!アンジュルム、室田瑞希。■「Hello! Project ひなフェス 2020 アンジュルム プレミアム」1.赤いイヤホン/アンジュルム2.泣けないぜ…共感詐欺/アンジュルム3.次々続々/アンジュルム4.ありがた迷惑物語/ハロプロ研修生5.アツイ!/BEYOOOOONDS6.元年バンジージャンプ/BEYOOOOONDS7.ニッポンノ D・N・A!/BEYOOOOONDS8.春恋歌/つばきファクトリー9.独り占め/つばきファクトリー10.純情 cm/つばきファクトリー11.恋はアッチャアッチャ/BEYOOOOONDS12.Uraha=Lover/Juice=Juice13.ハピネス 〜幸福歓迎〜/橋迫鈴<ソロコーナー>14.スキちゃん/ハロプロ研修生ユニット15.桜ナイトフィーバー/こぶしファクトリー16.Come with me/こぶしファクトリー17.ドカンと BREAK!/こぶしファクトリー18.Borderline/Juice=Juice19.好きって言ってよ/Juice=Juice20.ポップミュージック/Juice=Juice21.LOVE ペディア/モーニング娘。’2022.人間関係 No way way/モーニング娘。’2023.TOKYO という片隅/モーニング娘。’2024.君だけじゃないさ...friends(アコースティック Ver.)/室田瑞希(ソロ)25.カクゴして!/アンジュルム26.恋ならとっくに始まってる/アンジュルム27.大器晩成/アンジュルム28.46億年LOVE/アンジュルム29.友よ/アンジュルム