■春を彩る色合いと爽やかな風味

【「マカロン ピスタチオ」&「マカロン シトロン」概要】

「マクドナルド」の専任バリスタが本格カフェコーヒーを提供するコーナー「McCafe by Barista」併設店舗は、3月25日(水)から期間限定で、「マカロン ピスタチオ」と「マカロンシトロン」を販売する。“McCafe by Barista”の「マカロン」シリーズに、「マカロン ピスタチオ」と「マカロン シトロン」が復活。レギュラー販売しているバニラ、チョコレート、ラズベリーとあわせて全5種類での販売となる。「マカロン ピスタチオ」は、食感と香りを楽しめるサクッとしたマカロン生地に、ピスタチオパウダーを使ったピスタチオクリームをサンド。食べるごとに、ピスタチオの優しい風味とナッツ感を感じることができる。「マカロン シトロン」は、爽やかで酸味があるレモンのクリームをサンドしたマカロン。どちらも、春を迎え、夏へ移りゆく季節にぴったりのスイーツで、“McCafe by Barista”のコーヒードリンクとの相性も抜群だ。また、人気フレーバーの復活を記念して、マカロン2種類とMサイズのカフェラテ(アイス/ホット)をセットにした「スペシャルマカロンセット」(500円/税込)の提供も始まる。販売予定期間:3月25日(水)〜8月下旬