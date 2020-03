【今週スタートの海外ドラマ】ついに『HOMELAND』ファイナルシーズン

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(3月23日〜)は、ついにファイナルを迎える『HOMELAND』やエミー賞受賞作品の新シーズンがスタート。お見逃しなく!

3月23日(月)から3月29日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

3月24日(火)

■22:00〜『HOMELAND』ファイナルシーズン(FOXチャンネル)

テロの脅威と戦い続ける元CIA局員キャリーの姿を描く、エミー賞&ゴールデン・グローブ賞受賞のサスペンスドラマが最終章。ロシアに拘束されていたキャリー(クレア・デインズ)は、解放から時が経っても不安定な状態が続いていた。そんな中、キャリーが持つコネや知識が必要になり、CIAのポリグラフ検査を受けるが引っかかってしまう。最終シーズンには、主人公キャリーを演じるクレアの夫で俳優のヒュー・ダンシー(『ハンニバル』)が出演。

3月26日(木)

■『ブラックライトニング』シーズン3(Netflix)

米CWにおける5作目のDCドラマ。前シーズン、電撃を操るヒーローのブラックライトニング(本名ジェファーソン・ピアース)を父に持つ娘アニッサとジェニファーパワーが覚醒した。さらなる強大な悪に立ち向かうため、家族は力を合わせる―。





■23:00〜『ママさん刑事 ローラ・ダイヤモンド』(スーパー!ドラマTV)

『ARROW/アロー』や『THE FLASH/フラッシュ』などDCドラマを手掛けるグレッグ・バーランティと、『BONES』のジェフ・レークが製作総指揮に名を連ねる痛快ミステリードラマ。『ふたりは友達? ウィル&グレイス』のグレイス・アドラー役で知られるデブラ・メッシングが、シングルマザーの刑事としてNYの街で奔走する。

3月27日(金)

■『オザークへようこそ』シーズン3(Netflix)

2019年度エミー賞ドラマ・シリーズ部門で助演女優賞(ジュリア・ガーナー)&監督賞(ジェイソン・ベイトマン)を受賞したサスペンスドラマの新シーズン。メキシコ麻薬カルテルの危険なマネーロンダリングを行う財務顧問マーティ(ジェイソン)は、家族を取り巻く運命の支配権をめぐってウェンディと争う。さらに、家族に新たな試練が待ち受ける。



『HOMELAND』シーズン8 (c) 2020 Showtime Networks, Inc., a CBS Company. All rights reserved./Netflixで配信スタート『ブラックライトニング』シーズン3/『オザークへようこそ』シーズン3/『ママさん刑事 ローラ・ダイヤモンド』(c) Warner Bros. Entertainment Inc.