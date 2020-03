俳優の香里奈が21日にインスタグラムを更新し、俳優の佐藤健らとのオフショットを公開。家族を演じた俳優陣との記念写真に、ファンからは「美しすぎる」「最高な写真」などの声が集まった。本作は円城寺マキによる同名コミックを実写化したラブコメディ。超ドSの医師・天堂浬(佐藤)への一目ぼれがきっかけでナースとなったヒロイン・佐倉七瀬(上白石)が、無謀ながらひたむきに思いを伝え続ける姿を描いていく。香里奈は佐藤扮する浬の姉・流子を演じた。香里奈が「Thank you for watching the drama #koitsuzu 」と投稿したのは、佐藤や上白石、さらに天堂家の父親を演じた俳優の村上弘明と母親役の床嶋佳子の集合写真。花束を持った香里奈を中央に、全員がにこやかな表情で写真に収まっている。そして香里奈は3月21日で31歳の誕生日を迎えた佐藤についてコメント欄に「And Happy Birthday my brother !!」と祝福のメッセージを寄せている。先日、最終回を迎えたドラマについてファンからは「撮影お疲れ様でした!」「恋つづに感謝してます」といったコメントが相次ぎ、さらにヒロインや天堂家の人々の集合写真に「美しすぎる」「最高な写真をありがとう」「可愛すぎます」などの投稿も寄せられた。引用:「香里奈」インスタグラム(@karina_official_221)