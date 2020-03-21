日本の妖怪アマビエが世界で流行の兆し 海外のアーティストやイラストレーターたちが描く「#amabie」
新型コロナウイルスが1日も早く終息することを祈って、アマビエのイラストを投稿することが日本で流行していますが、新型コロナウイルスの脅威にさらされている海外でもアマビエが流行の兆しを見せています。
「疫病退散」にご利益がある妖怪「アマビエ」みなさんのイラスト
https://twitter.com/i/events/1237981551138197506[リンク]
海外のアーティストやイラストレーターたちが投稿したアマビエがこちらです。
https://twitter.com/jinxland/status/1240369355935944704
日系3世のアメリカ人女性イラストレーターが描いたアマビエ。
https://twitter.com/Maizilla/status/1239752512220975106
ゲーム業界などでアーティストとしてのキャリアを持つ中国系アメリカ人女性が描いたアマビエ。
https://twitter.com/AlabasterPizzo/status/1240387812639133696
アメリカ人女性マンガ家によるアマビエ。
https://twitter.com/yong_cheng666/status/1239528157062955009
台湾の原型師による3Dアマビエ。
https://twitter.com/el_mismisimo99/status/1240893485345124352
メキシコ人グラフィックデザイナーの手によるアマビエ。
「#amabie」というハッシュタグで世界中の作品を見ることができます。
#amabie
https://twitter.com/hashtag/amabie?src=hashtag_click&f=live
※画像：Twitterより引用
https://twitter.com/yong_cheng666/status/1239528157062955009
(執筆者: 6PAC)―― やわらかニュースサイト 『ガジェット通信(GetNews)』