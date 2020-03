母親になると、自分の自由な時間は減ってしまうものだが、海外にはあまりにも身勝手な理由で子供を殺害した親がいる。海外ニュースサイト『Mirror』と『JutarnjiVijesti』は、 クロアチア ・プーラに住むシングルマザーの母親が、息子を殺害したとして逮捕、起訴された事件で判決が確定したと3月3日までに報じた。記事によると、33歳の母親は、SNSで出会ったばかりの彼氏と一緒にマケドニア旅行を希望していたという。しかし、当時3歳の息子がいて旅行を実行できずにいた。2017年5月23日、母親は自宅アパートに友人の15歳の少女を呼んだという。息子をベッドに寝かせて母親が足を押さえ、少女が息子の顔に枕を押し当て、窒息させようとした。だが、死ななかったため役割を交代。今度は母親が息子の顔に押し当てた枕の上に座り、少女が足を押さえたという。30分ほどの格闘の末、息子は生き絶えたそうだ。2人は息子の遺体を近くの川に投げ捨てたという。母親は息子殺害からほどなくして、自ら警察に通報。「自宅から息子がいなくなった」と嘘の報告をしたという。警察は当初から母親の説明に疑いを抱いていたようだ。警察の追及に耐え切れなくなったのか、母親は泣きながら息子殺害を自供。母親の供述通り、息子の遺体が川から発見されたそうだ。母親と共犯の少女は逮捕され、起訴されたという。裁判の結果、2018年4月、母親に対し33年の禁固刑、少女に3年の少年院行きが命じられた。母親は判決を不服とし控訴したが、今年2月末に控訴審は棄却され、33年の禁固刑が確定したという。このニュースが世界に広がると、ネット上では、「身勝手な母親。許せない」「子供が邪魔なら養子に出せば良かった。殺す必要はない」「33歳と15歳が友人?どんな関係?」「33歳なのにまだ遊びたいのか?母親の自覚がない」「子育ては大変。周囲に助けてくれる人がいたら違ったかもしれない」など様々な声が挙がった。海外には他にも身勝手な理由で子供を殺害した母親がいる。海外ニュースサイト『BBC』は、裁判所は、英・ラグビーに住むシングルマザーの母親に対し、自身の娘2人を窒息させて殺害した容疑で有罪判決を言い渡したと2019年8月2日までに報じた。同記事によると、当時23歳の母親は、2018年1月に当時3歳の娘を窒息死させ、その18日後に1歳5か月の次女も窒息させて殺害した容疑で、約1年後の2019年1月に逮捕されたという。警察は当初から母親に疑いの目を向けていたようだ。娘2人の検死結果は、気道を故意に塞がれたことによる窒息死。母親は娘が病院にいる時や、お葬式の時も、出会い系サイトを通じて男性に売春を持ち掛けるメールを送ったり、自分のトップレス写真を送っていたという。さらに、母親の携帯からは「テープで鼻と口を塞いだら、死ねるか?」「溺れていた時間がどのくらいなら蘇生できるか?」など検索していたことが分かったそうだ。検察はこれらの証拠を基に、母親は売春で生計を立てており、邪魔となる子供を殺害したと結論付けて母親を逮捕。母親は容疑を否認しているが、2019年8月2日、裁判所は殺人罪で母親を有罪とし、最短で32年の禁固刑を言い渡したという。自分の時間を確保するために幼い我が子を殺害するとは、あまりにも身勝手で許されるものではないが、幼い子供は手が掛かるゆえ母親の負担は大きい。シングルマザーなら尚更だ。母親が困っている時に気軽に助けを求められる社会になってほしいと願わずにはいられない。記事内の引用についてMum killed her son, 3, and tossed his body in river so she could go on holiday(Mirrorより)CHIARI PASIC, WOMAN WHO KILLS HIS OWN CHILD WAS CONFIRMED SENTENCE(JutarnjiVijestiより)https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/potvrdena-zatvorska-kazna-chiari-pasic-zeni-koja-je-ubila-svoje-vlastito-dijete-vrhovni-sud-ocekujemo-da-ce-kazna-utjecati-na-svijest-gradana/10020427/Louise Porton jailed for life for murder of daughters(BBCより)https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-49204293Louise Porton: Murder accused 'took topless photo' in hospital toilet(BBCより)https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-48870537