『E.T.』(1982)や『ジュラシック・パーク』(1993)など、名だたる名作を世に送り出してきた映画界の巨匠、スティーヴン・スピルバーグ監督(73歳)。

私生活では1991年に女優のケイト・キャプショー(66歳)と再婚し、夫妻の間にはお互いの連れ子が2人、結婚後に生まれた子供が3人、養子が2人と、計7人の子供がいます。

大家族として知られているスピルバーグ一家ですが、その中で最近話題を集めているのが、夫妻にとって2人目の養子であるミカエラ・スピルバーグ(24歳)。

stay safe at home, the world is taking a very critical turn, so just try too enjoy this short life because with or without the coronavirus we will all die, rich, poor, Actor, Animals ... #coronavirus #mikaelaspielberg