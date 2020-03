終了間近の『スーパーナチュラル』へ。ファンが粋なお別れを用意

サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟が活躍する大人気超常現象アクションドラマ『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』が、シーズン15をもって終了することはお伝えしてきた。そんな中、本作のファンが粋なお別れを用意して話題になっている。米Entertainment Weeklyが伝えている。

撮影が行われているカナダ・バンクーバーで、ファンがビルボードの広告二つを契約し同作への感謝を伝えた。

「『スーパーナチュラル』のキャスト、スタッフへ。15年間ありがとう」

そう掲げられた広告は、スーパーナチュラル・ウィキと呼ばれる団体と関係者たちによるアイデアのようだ。さらに、スーパーナチュラル・ウィキのTwitterで、「今週キャストやスタッフはここにはいないけれど、感謝の気持ちを込めてこのビルボードを設置しました。(バーナビーまで)この広告を見てくるといいのですが。世界中のファンのために、"ありがとう"の部分を多言語で書きました」と投稿されている。

掲載された写真では、日本語でも「ありがとうございました」と中央下の方に書かれているのが見られる。

Two billboards outside Burnaby! We put these up to thank the crew and cast of Supernatural! Even though they are not there this week I hope some of them can drive out and have a look! We included "thank you" in different languages for our global SPN Family! March 17, 2020