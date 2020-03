リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドの方が得点数やバロンドール獲得数は上だが、それでもサッカーファンの心を掴んで離さない特別なプレイヤーがいる。



今回英『Sportbible』がスポットを当てたのは、元ブラジル代表の元祖怪物FWロナウドだ。



インテル、バルセロナ、レアル・マドリードなどで活躍してきたロナウドは、メッシやクリスティアーノ・ロナウドほど全盛期が長い選手ではなかった。怪我も多く、最高の輝きを放った期間は短い。



しかし、その能力は圧倒的だった。同メディアは今回「140秒で分かる史上最高の9番」と題してロナウドを特集しているが、確かにこの140秒は衝撃的だ。爆発的なスピード、その中で全く乱れることのないボールタッチ、GKとの駆け引きの上手さなど、全てがパーフェクトだ。



何よりドリブルのアイディアが豊富で、驚くような方法で相手DFを抜いてくる。これも見ていて楽しい理由の1つだ。GKをかわしてしまうのも得意技で、GKに向かってあれだけ派手なフェイントを仕掛けるストライカーも珍しい。



同メディアは身体能力に加え、ディエゴ・マラドーナや故ヨハン・クライフ氏のようなスキルを持つ選手とロナウドを表現している。怪我さえなければ、メッシやクリスティアーノ・ロナウド以上の存在となった可能性は十分に考えられる。



長距離砲も備えた理想的なストライカーであり、全盛期のロナウドを超えるほどの衝撃を与えるストライカーは今後現れないかもしれない。





Worth escaping for 140 seconds of your time: Ronaldo pic.twitter.com/9flOzkRjHP