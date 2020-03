2月下旬に新型コロナウイルスの影響による公開延期を発表していた『映画ドラえもん のび太の新恐竜』の公開日が、8月7日に決定。東宝より発表された。併せて、8月7日に公開予定だった『STAND BY ME ドラえもん 2』の公開延期も発表された。国民的アニメ『ドラえもん』の劇場版40作目となる『映画ドラえもん のび太の新恐竜』。のび太が双子の恐竜キューとミューに出会って始まる物語で、伝説の映画1作目『映画ドラえもん のび太の恐竜』とは異なる、全く新しいオリジナルストーリーが展開する。監督を今井一暁、脚本を川村元気が手掛ける。同作の前売り券は、8月7日以降に使用可能となる。3DCGアニメーション第2弾となる『STAND BY ME ドラえもん 2』は、前作に引き続き、山崎貴と八木竜一が共同監督を担当。新たな公開日は、決まり次第、同作公式サイトにて発表される。