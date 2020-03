MCUのフェーズ4で最初の作品となる『ブラック・ウィドウ』の公開延期は、MCUのタイムラインに影響しないことがわかった。

Varietyによると、ケイト・ショートランド監督作『ブラック・ウィドウ』はフェーズ4の第1弾として、米国と日本では5月1日に公開される予定だったにもかかわらず、マーベルの内部関係者は「『ブラック・ウィドウ』の公開を延期しても、MCUのタイムラインには何も影響がない」と主張していたとのことだ。

新しい時代であるフェーズ4は当初、今年の『ブラック・ウィドウ』の公開で幕を開けるはずだった。それに続いて、2020年8月からDisney+で『The Falcon and The Winter Soldier(原題)』が配信を開始し、2020年11月6日に『The Eternals(原題)』が劇場で公開され、2020年12月からDisney+で『WandaVision』が配信を開始する予定だ。

フェーズ4では、ドラマと映画の両方にまたがり、相互に関連するストーリーの一貫した作品群を提供する予定で、当初、エリザベス・オルセンがスカーレット・ウィッチ役として『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』に登場することが発表されてその相乗効果が後押しされていた。こちらはDisney+で配信されるドラマ『WandaVision』と繋がりがあるだけでなく、2021年春からDisney+で配信予定のドラマ『Loki(原題)』とも重要な結び付きが存在する予定だ。

しかし、今後の見通しがきかない時期であるため、『The Falcon and The Winter Soldier』の配信開始前に『ブラック・ウィドウ』の公開日を組み込むのか、またフェーズ4の当初の順番を維持するため、ほかの作品の公開・配信日を移動するのかは不明だ。

とはいえ、単独映画『ブラック・ウィドウ』は、特に作品の時代設定が『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』と『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』の間であり、『アベンジャーズ/エンドゲーム』で彼女が自分を犠牲にする前の前日譚であるため、本作の公開時期は、フェーズ4のほかの作品で扱う出来事において、それほど重要ではない可能性がある。

いずれにせよ現在ディズニーは、『Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings(原題)』やDisney+で配信するすべてのマーベル作品など、ほとんどのドラマや映画の製作を中断している。

『ブラック・ウィドウ』のほかにも、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた作品が多くある。ユニバーサル・ピクチャーズの『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』の公開は当初の予定から1年近く先の2021年4月に延期され、MGMの『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』は2020年11月へ延期、パラマウント・ピクチャーズの『クワイエット・プレイス PARTII』においては現在公開日が未定だ。