女優の有村架純が、この夏に公開される映画『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』で主人公・剣心の妻・雪代巴役で出演することが発表され、ネット上には「ぴったりです!!」「完璧すぎ」「楽しみ」などの声が相次いでいる。『るろうに剣心 最終章 The Final』では、中国大陸の裏社会を牛耳る謎の武器商人であり、武器や軍艦を送り込み志々雄真実を操っていた<シリーズ最恐の敵・縁(えにし)>の戦いを壮絶なアクションとドラマで活写。続いて公開される『るろうに剣心 最終章 The Beginning』ではこれまで語られることのなかった剣心の<十字傷>の謎に迫っていく。有村が演じるのは、剣心の<十字傷の謎>の鍵を握り、かつて剣心の妻であった雪代巴役。巴は、剣心が“人斬り抜刀斎”と呼ばれた時代に唯一心を許した相手にもかかわらず、剣心はその手で巴を斬殺。剣心の頬の十字傷にも深く関わっており、最終章『The Final』で縁が剣心に復讐を仕掛ける理由とも関係している。19日朝に、有村の出演がネット上で報じられビジュアルが解禁されると、ファンの間では「すごいですね!ぴったりです!!」「ビジュアルが完璧すぎ」といったコメントが集まり、さらに「架純ちゃんの演技楽しみにしてます!」「観るしかねぇ…」などの反響も寄せられている。