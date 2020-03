モデルのKoki,が19日にインスタグラムを更新し、モデルデビューを果たした姉のCocomiとの2ショット写真を公開。写真とコメントで姉の雑誌の表紙デビューを祝福している。同日朝、木村拓哉・工藤静香夫妻の長女・Cocomiが、3月28日発売のファッション誌「VOGUE JAPAN」5月号の表紙でデビューを飾ることが発表されたばかり。すでにディオールの新アンバサダーに就任することも決定している。妹のKoki,はこの日、姉が表紙を飾る「VOGUE JAPAN」の写真を投稿し「Congratulations sis」と祝福した。さらに続く投稿で「The best sister, best friend and my other half」と姉への愛情をつづり、Cocomiとの2ショットを投稿。写真では、姉妹が頬を寄せ合ってカメラにリラックスした笑顔を見せている。また2人の母親・工藤も同日にインスタグラムを更新。自身のファンに向けて「皆さんこれからもよろしくお願いします」と娘2人についてメッセージを発信した。Cocomi本人も前日の18日に自身のインスタグラムを開設。妹Koki,との姉妹水入らずのショットを公開していた。引用:「Koki,」インスタグラム(@koki)「工藤静香」インスタグラム(@kudo_shizuka)「Cocomi」インスタグラム(@cocomi_553_official)