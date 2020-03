■TikTok流行!スターが続々登場

世界中にポピュラー・カルチャーを発信するアメリカ合衆国。その人気を最前線で支えるティーンエイジャーたちには、今、いったいどんなものが人気なのでしょうか? 今回は、おもに1990年代半ばから2000年代生まれを指す「Z世代」をベースに、彼らに支持される陽気なアプリやダークなカルチャー、その背景を考察したいと思います。(文=辰巳JUNK)アメリカのティーンのあいだで人気のアプリはTikTok! 日本でもおなじみですが、ショート・ビデオ特化ということで、Instagramよりもアクティブでユーモア重視なコミュニティになっています。スターになるTikTokユーザーも続々出てきています。たとえば、2019年12月当時、同サービスで750万人ものフォロワーを抱えていたノエン・ユーバンクスは、フランスのラグジュアリー・ブランド「Celine」のキャンペーンに起用されました。さらに、無名ラッパーだったリル・ナズ・エックスによる楽曲「Old Town Road」は、TikTokバイラルをきっかけに大人気となり、数々の歴代記録を塗り替える年間最大ヒットに輝いています。陽気でユーモアラスなTikTokスターが輝く一方、アメリカのZ世代のあいだでは、ダークなコンテンツも人気に。たとえば、『スパイダーマン』シリーズでおなじみの女優ゼンデイヤや主演したティーン・ドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』では、マッチング・アプリによる危ない出逢いや、ソーシャルメディアでのバッシング、プライベート写真流出などの問題がダークに描かれています。現実世界でも同様の危険に晒されるアメリカのZ世代のあいだでは、限られた人々のあいだでのみ交流する「ダーク・ソーシャル」なメッセンジャーや「Whisper」などの匿名アプリがトレンドのよう。2001年生まれにしてグラミー賞を征したティーン歌手ビリー・アイリッシュも、ダークな作風で共感を集めるカリスマ的存在になっています。たとえば、トレードマークとなっているビッグサイズなファッション・スタイルは「他人から体型についてとやかく言われないため」の防御壁でもあるそう。容姿批判コメントも少なくないInstagramなどで写真をアップする際、真似しやすいクールなライフハックかもしれません。『ユーフォリア』やビリー・アイリッシュなど、ときに希死念慮も描くダークなポピュラー・カルチャーが人気を博しているため、アメリカのZ世代は「暗い世代」とも例えられます。このことには、社会が抱える暗い側面も関係しているかもしれません。アメリカにおける15歳〜24歳間の自殺率は、過去10年で約50%もの増加を記録しています。その数は、過去20年で最高レベルだとか……。ひとつの理由として、ソーシャルメディアのメンタルヘルスへの影響も懸念されているよう。ほかにも、アメリカでは、学校での銃乱射事件など、若者たちを不安につつむ問題がさかんに報道されています。とくに注目が大きいイシューは環境問題。自分たちが大人になるころには世界が滅びてしまう……そんな不安を表明する声もあがっています。ニューヨークやワシントンでは、スウェーデンの活動家グレタ・トゥーンベリのように気候変動ストライキに参加するティーンエイジャーも少なくありません。ビーガンであるビリー・アイリッシュもこの問題には熱心に取り組んでいて、カリフォルニアの山火事などをつづった楽曲「all the good girls go to hell」もリリースしています。ミュージック・ビデオは翼のはえたビリーが黒いヘドロにまみれながら苦しそうに歩く内容。これは、タール油の流出によって汚染されてしまった動物たちを表していると推測されています。「スターバックス」が全世界での「プラスチック・ストロー全廃」を決定するなどしているので、日本でも環境問題の意識が上がっていくかもしれません。「暗い世代」イメージが強いZ世代を「真面目な世代」とする専門家もいます。The New York Timesによると、今現在のティーンエイジャーは、親世代より飲酒量やハード・ドラッグ使用率、さらには高校中退率と犯罪率も低く、全体的には真面目で慎重な傾向にあるそう。オンライン・ポルノ普及もあってか、ヴァージンの率も上がった結果、社会問題だった早期妊娠も減少。同記事では、自殺率や処方箋薬オーバードーズなど深刻な問題もあるとしつつ「全体的には思春期はかつてないほど安全な環境にある」とつづられています。日本から遠く離れたアメリカのティーンエイジャー事情ですが、共感できるところはあったでしょうか。ソーシャルメディアを通して彼らとコミュニケーションするのも面白いかもしれません。