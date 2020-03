【今週末の新作映画】『ゲーム・オブ・スローンズ』エダードの妹役＆『アンブレラ・アカデミー』エレン・ペイジ

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 3月20日(金)からはこちらをご紹介。

■3月20日(金)『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』

『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のマーゴット・ロビーが扮するキュートな悪党ハーレイ・クインが主役のDC映画最新作。

悪のカリスマ=ジョーカーと別れ、すべての束縛から放たれたハーレイ・クイン。モラルのない天真爛漫な暴れぶりが街中の悪党たちの恨みを買うなか、謎のダイヤを盗んだ少女を守るため、悪を牛耳る残忍でサイコな敵ブラックマスクとの全面対決へ。悪VS悪のカオスな戦いを前にハーレイはとってきおきの切り札、クセ者だらけの最凶チームを新結成。ヴィランだけの世界で、予測不能のクレイジー・バトルが始まる。

その他の出演者:ユアン・マクレガー(『FARGO/ファーゴ3』)、メアリー・エリザベス・ウィンステッド(『FARGO/ファーゴ3』)、ジャーニー・スモレット=ベル(『トゥルーブラッド』)、ロージー・ペレス(『フィアレス』)、クリス・メッシーナ(『KIZU−傷−』)、ダニエル・バーンハード(『オルタード・カーボン』)

■3月20日(金)『ナイチンゲール』

『ゲーム・オブ・スローンズ』でエダード・スタークの妹リアナ・スタークを演じたアイスリング・フランシオシ主演のサスペンス映画。

19世紀のオーストラリア。一帯を支配する英国軍の将校たちから激しいレイプを受け、夫と子供を殺されたアイルランド人の女囚クレア(アイスリング)。復讐を誓う彼女は、逃亡した将校らを追跡するために先住民アボリジニのガイドであるビリーに道案内を依頼する。何一つ後ろ楯もない、奪われし者達の過酷な復讐の旅が始まる。

その他の出演者:サム・クラフリン(『あと1センチの恋』)、デイモン・ヘリマン(『マインドハンター』)、デイモン・ヘリマン(『コールドケース』)、ユエン・レスリー(『ブレイキング・ゴッド』)、バイカリ・ガナンバル

■3月20日(金)『CURED キュアード』

ゾンビ・ウイルスのパンデミックが収束した"その後"を描く異色の近未来スリラー。Netflixオリジナルドラマ『アンブレラ・アカデミー』に出演するエレン・ペイジ主演。

感染した者を凶暴化させるメイズ・ウイルスという新種の病原体が蔓延した近未来のヨーロッパ。なかでもアイルランドの被害状況は壊滅的だったが、パンデミック発生から6年後、治療法が発見されたことで社会はようやく秩序を取り戻した。回復者のひとりであるセナン(サム・キーリー)は義姉アビー(エレン・ペイジ)のもとに身を寄せるが、感染者だったときのおぞましい記憶のフラッシュに苦しむ。さらにセナンは、アビーの夫ルークが死亡した際の残酷な真実を彼女に打ち明けられず、その罪悪感に苛まれていた。その頃、街では回復者を怪物と見なし、排除をもくろむ強硬派の市民による襲撃事件が続発。やがて社会への復讐テロを計画していた。

その他の出演者:サム・キーリー(『白鯨との闘い』)、トム・ヴォーン=ローラー(『アベンジャーズ/エンドゲーム』)、ポーラ・マルコムソン(『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』)、スチュアート・グレアム(『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』(C) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics/『CURED キュアード』(C)Tilted Pictures Limited 2017/『ナイチンゲール』(C) 2018 Nightingale Films Holdings Pty Ltd, Screen Australia, Screen Tasmania./エレン・ペイジ(C)babiradpicture/FAMOUS/ダニエル・バーンハード(C)NYKC