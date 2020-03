地中海のマルタで暮らすココという名の犬は、写真を撮るときに2本足&バンザイの格好をする特技を持つそうです。

いつでもどこでもバンザイする姿をご覧ください。

This Is Coco And She Really Likes To Stand On Her Back Feet



お友達ともバンザイ。



カフェでもバンザイ。



野外でもバンザイ。



上から見下ろしてもバンザイ。



横からもバンザイ。



海岸でもバンザイ。

この愛らしいポーズで、すでにフォロワー25万人を超える人気者になっているのだとか。

その他の写真は以下よりどうぞ。

(Coco' Her Sister Cici@cocothemaltesedog)