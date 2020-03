「すみっコぐらし」の大人気キャラクター「しろくま」と「ねこ」が、かわいいかまぼこになって登場☆

お弁当のすみっこに入れると、簡単に可愛くなる「すみっコぐらしかまぼこ」が販売されます!

紀文「すみっコぐらしかまぼこ」

希望小売価格:各168円(税抜)

発売日:2020年3月30日(月)

販売エリア:全国

内容量:4個入り

サンエックスの大人気キャラクター「すみっコぐらし」と紀文のコラボで登場したのは「しろくま」と「ねこ」をかたどったかまぼこ☆

かわいいらしい姿と、白と黄色のカラフルさで、お弁当にぴったりです。

カルシウム入りなのも嬉しい!

「すみっコぐらしかまぼこ」は、使いやすい個包装タイプ。

まっ白な「しろくま」は、カラフルなお弁当に入れると、かわいさが際立ちます。

黄色い「ねこ」は、おかずのワンポイントとしても便利です☆

おやつタイムのお供にもピッタリな、個包装タイプのかまぼこ。

紀文の「すみっコぐらしかまぼこ」は2020年3月30日(月)より全国で発売です。

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

