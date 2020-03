ありがとう、そしてさようなら...！Dlifeが海外ドラマで果たした貢献まとめ

海外ドラマファンに衝撃を与えた、2019年11月半ばに発表されたDlife放送終了のお知らせ。あれから4ヵ月、3月末をもっていよいよ同局が約8年の歴史に幕を下ろす。今からちょうど8年前の2012年3月17日の開局以来、多くのヒットドラマとレアコンテンツを、時には10シーズン以上にわたって無料で放送し、海外ドラマの知名度向上と人気獲得に貢献してくれた同放送局の軌跡を振り返りたい。

初の外資系無料BSチャンネルとして誕生したDlifeは、開局から24時間あまりの間に『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』『クリミナル・マインド』『グレイズ・アナトミー』『デスパレートな妻たち』『Dr.HOUSE』『リベンジ』『LOST』など10本以上の作品の放送を開始し、これまでに100本を軽く超えるほど多種多様の海外ドラマをオンエア。これにディズニー・チャンネル製作の作品やバラエティ、アニメーション、そして映画も加えると、膨大な数に上る。

日本初上陸/初放送を果たした先が同局であることも珍しくない上、その後DVDやブルーレイとしてリリースされず、配信もされなかったりして、ここでしか見ることができなかったものの実は秀作だった例も多い。そんなこともあって多くのドラマファンから愛され、支持されてきたDlife。『クワンティコ』や『エージェント・カーター』が2、3シーズンで終わってしまったにもかかわらず多くのファンを獲得した一因は、Dlifeで日本上陸を果たしたからだろう。

各作品の字幕版、二カ国版が完備されているほか、公式サイトには「今月1話から見られるシリーズ」というコーナーも用意され、2015年1月からはPCサイト・アプリで見逃し配信サービスも開始と、放送スタートやシーズン途中の回を見逃すことがないよう配慮。さらに、『デス妻』『グレイズ・アナトミー』『リベンジ』『LOST』といった、展開が目まぐるしいものや人間関係がややこしい作品に関しては、過去シーズンを振り返る特別番組や総集編が作られるなど、かゆいところに手が届く親切な作りとなっていた。

また、2017年にNHKで『シカゴ・メッド』が放送されると、その翌年より『シカゴ』シリーズの他の2作品、『シカゴ・ファイア』と『シカゴ P.D.』をスタートさせ、クロスオーバーも多い同フランチャイズ作品を幅広いドラマファンが楽しめるような機会を作っている。

本編のクオリティにもこだわり、1990年代に大ヒットした『X-ファイル』を約20年後に放送する際には、VFXをCGIでやり直すなど大幅に手を加えたHDリマスター版を製作。今ではすっかり定番の、ギブス役の井上和彦をはじめとしたボイスキャストによる『NCIS』の吹替バージョンも、最初に始めたのはDlifeだ。







同局で放送された番組の大多数はアメリカ産だが、それ以外の国の作品も取り上げてきた。イギリス作品では大人気ミステリードラマの『SHERLOCK/シャーロック』や熱心なファンを獲得しているバラエティ番組『ブリティッシュ ベイクオフ』、オーストラリア作品ならサスペンスドラマ『法医学医 ダニエル・ハロウ』やドキュメンタリー番組『ボンダイビーチ動物病院』などが放送されている。

【重要】Dlife放送終了のお知らせ



いつもご視聴いただき、誠にありがとうございます。

このたびDlifeの放送を、2020年3月31日(火)24時00分にて終了させていただきます。



お楽しみいただきましたみなさまには心より御礼を申し上げます。

詳細は、こちらをご覧ください。⇒November 14, 2019



昨年秋に放送終了が発表された際、その告知ツイートは「いいね」が2万8000、リツイート数は3万6000を超え、多くのコメントも寄せられた。そうした発言では、「悲しすぎる」「大好きだったのに...」「これから何を見ればいいのか」といったショックを受けたものがやはり多かったが、「Dlifeのおかげで海外ドラマを見始めた」「あの作品を教えてくれたのはDlifeだった。今までありがとう」などと感謝するメッセージも目についた。

8年間、多くの素敵な作品を届け、海外ドラマの裾野を広げてくれたDlife。NAVI編集部も非常にお世話になってきたので終了は誠に残念だが、感謝の言葉で送りたい。

<Dlifeで放送された主な海外ドラマ>(★...日本初放送)

・『アグリー・ベティ』

・『アリー・myラブ』

★『アンダー・ザ・ドーム』

・『ER 緊急救命室』

★『イーストエンドの魔女たち』

・『ヴェロニカ・マーズ』

★『裏切りの二重奏』

・『エージェント・オブ・シールド』

★『エージェント・カーター』

・『X-ファイル』

・『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』

・『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

・『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

★『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』

・『奥さまは魔女』

★『溺れる女たち 〜ミストレス〜』

・『カイルXY』

・『華麗なるペテン師たち』

・『ギルモア・ガールズ』

・『キャッスル ミステリー作家のNY事件簿』

・『グッド・ドクター 名医の条件』

・『グッド・ワイフ』

・『クライアント・リスト』

・『クリミナル・マインド』

・『クリミナル・マインド 国際捜査班』

・『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』

・『グレイズ・アナトミー』

・『クローザー』

★『クワンティコ』

・『恋するマンハッタン』

・『恋のからさわぎ』

・『ゴースト 〜天国からのささやき』

★『コード・ブラック 生と死の間で』

・『コールドケース』

・『ゴシップガール』

・『コバート・アフェア』

・『30 ROCK/サーティー・ロック』

★『サイバー諜報員 インテリジェンス』

★『殺人を無罪にする方法』

★『ザ・ミドル 〜中流家族のフツーの幸せ』

・『CSI:科学捜査班』

・『CSI:NY』

・『CSI:マイアミ』

・『SEAL Team/シール・チーム』

★『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』

・『ジェシカおばさんの事件簿』

・『シカゴ・ファイア』

・『シカゴ P.D.』

・『SHERLOCK/シャーロック』

★『スイッチ 〜運命のいたずら〜』

・『SUITS/スーツ』

・『スキャンダル』

・『SCORPION/スコーピオン』

★『SMASH』

・『SEX AND THE CITY』

・『ダーティ・セクシー・マネー』

・『ダメージ』

・『チャームド〜魔女3姉妹〜』

・『チャーリーズ・エンジェル』

・『CHUCK/チャック』

・『デスパレートな妻たち』

★『デビアスなメイドたち』

・『Dr.HOUSE』

★『跳べ!ロックガールズ 〜メダルへの誓い』

★『ナイト・マネジャー』

・『ナンバーズ 〜天才数学者の事件ファイル』

・『NIKITA/ニキータ』

★『西海岸捜査ファイル グレイスランド』

★『ねじれた疑惑』

★『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』

・『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』

・『ハリーズ・ロー 裏通り法律事務所』

・『HAWAII FIVE-0』

・『ビッグバン★セオリー』

・『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』

・『4400 未知からの生還者』

★『フォスター家の事情』

・『プライベート・プラクティス』

・『ブラックリスト』

・『ブラザーズ&シスターズ』

・『フラッシュフォワード』

★『プリティ・リトル・ライアーズ』

・『ブルーブラッド』

・『フレンズ』

★『HELIX 黒い遺伝子』

・『HOMELAND』

・『BONES -骨は語る-』

★『法医学医 ダニエル・ハロウ』

・『ボディ・オブ・プルーフ 死体の証言』

・『ポリティカル・アニマルズ』

・『ホワイトカラー』

・『MACGYVER/マクガイバー』

★『マーベル インヒューマンズ』

★『マンハッタンに恋をして 〜キャリーの日記〜』

★『見えない訪問者 〜ザ・ウィスパーズ〜』

・『ミストレス』

★『ミッシング』

・『Major Crimes 〜重大犯罪課』

★『メル&ジョー 好きなのはあなたでしょ?』

・『メンタリスト』

・『やってないってば!』

★『よみがえり 〜レザレクション〜』

・『ラッシュアワー』

・『リベンジ』

・『リミットレス』

★『リンガー 〜2つの顔〜』

・『LUCIFER/ルシファー』

★『LAW & ORDER:クリミナル・インテント』

★『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

・『LOST』

★『私と彼とマンハッタン』

・『私はラブ・リーガル』

・『ワンス・アポン・ア・タイム』

Photo:

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』TM & © 2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『エージェント・カーター』© 2014 ABC Studios & Marvel/『X-ファイル』©Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc. All Rights Reserved./『ナイト・マネジャー』©2015 The Night Manager Limited. All Rights Reserved./『クワンティコ』© ABC Studios/『シカゴ・ファイア』© 2015 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved./『SHERLOCK/シャーロック』© Hartswood Films/『ブリティッシュ ベイクオフ』© BBC/『ボンダイビーチ動物病院』© WTFN. All rights reserved.