¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬²ò¶Ø¡¢¥·¥ê¡¼¥º²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¹â¤¤É¾²Á¤òµÏ¿¡£¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ê¤É·ÐºÑ»ï¤Ç¤âËþÅÀ¤Ë
¡¡3·î20Æü¤Ë¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬3Æü17Æü¤è¤ê²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»²¹ÍÃÍ¤È¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢³Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¹ç·×¤òÊ¿¶Ñ²½¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¥¹¥³¥¢½¸ÀÑ¥µ¥¤¥È¡ÖMetacritic¡×¤Ç¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢48·ï¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç91ÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖOpen Critic¡×¤Ç¤â43·ï¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç92ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Ï¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤À¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¸½¼Â¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÌµ¿ÍÅç¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢DIY¤äÄà¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥ì¥Ó¥å¡¼¥¹¥³¥¢¤Ï¤¹¤Ç¤Ë100ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤È¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì·ÐºÑ»ï¤È°ìÈÌ»æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ã¿è¤Ê¥²¡¼¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÏÃÂêºî¤òÃæ¿´¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ëº£¤¹¤°É¬Í×¤Ê¥²¡¼¥à¡×¤Èµ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÀä»¿¡£µ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÍýÍ³¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢Æñ¤·¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤¬É¬Í×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤ÎÉ¾²Á¤ËÈ¯Çä»þ¤ÎÀ¤Áê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤³¤·¤á¤º¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏIGN¤ÈGame Informer¤â¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£
¡¡IGN¤ÏÍ£°ì¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÉ¾²ÁÅÀ¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡ÖÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¼«¤é¤¬Åç¤ò³«Âó¤·¤ÆÅç¼«ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¡×ÅØÎÏ¤ÎÆ°µ¡¤¬¤¢¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥å¥ï¡¼¤ÎÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä»×¤¤½Ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤«¤ì¤ëÅÀ¤À¡£¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ³°¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥²¡¼¥à¤Î½ÅÍ×¤ÊÉ¾²ÁÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤Ì¤¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ï°Û¸ýÆ±²»¤Î¹¥É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤Ì¤¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡×¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¤¢¤Þ¤êÇ½Æ°Åª¤Ç¤Ê¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Î»ØÉ¸¤¬¤Ç¤¡¢Åç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¾Ò²ð£¡Û— ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ (@doubutsuno_mori) March 11, 2020
ËÜÆü¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤¿¤Ì¤¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡Ù¡ª
Ìµ¿ÍÅç¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥ë¤òÃù¤á¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë·ÊÉÊ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡¦¡¦¡¦°Ü½»À¸³è¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤â¢ö
¿§¤ó¤Ê³èÆ°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ë¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÍÑ¤Î¸ª½ñ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤Í¡ª pic.twitter.com/zCtMzr2QGw
¡¡È¯Çä¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¥ì¥Ó¥å¡¼¥¹¥³¥¢¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â·æºî¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¸ÅÅè ÍÀ¹¬
Twitter: @pornski_eros