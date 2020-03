3月14〜15日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週初登場1位を飾った映画『Fukushima 50』が、週末土日動員8万2000人、興収1億800万円をあげ2週連続首位に輝いた。累計では動員35万人、興収4億6000万円を突破した。2位も先週同様『仮面病棟』が、週末土日動員6万3000人、興収8200万円をあげ順位をキープ。累計動員数は30万人を突破し、興収は4億円に迫る数字になった。3位には公開10週目を迎えた『パラサイト 半地下の家族』がランクイン。累計では動員300万人、興収42億円を突破。4位は公開4週目を迎えた『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』。1〜4位までは先週と順位が変わらず、春休みを迎えたものの、大作アニメーション映画などが軒並み公開を延期しており、このあたりも新型コロナウイルス感染拡大の余波が出ているようだ。5位は、R18+のディレクターズカット版が公開され、リピートしたファンの集客が見込めた『ミッドサマー』が、先週の7位から2ランクアップした。新作では、テレビドラマ『貴族誕生 PRINCE OF LEGEND』のその後を描いた劇場版『貴族降臨 −PRINCE OF LEGEND−』が6位に初登場。その他、公開6週目を迎えた『犬鳴村』は累計動員96万人、興収12億円を突破。また、第43回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、最優秀主演女優賞、最優秀主演男優賞を受賞した『新聞記者』が、凱旋興行によりランキングを11位まで上げている。3月14日〜3月15日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『Fukushima 50』第2位:『仮面病棟』第3位:『パラサイト 半地下の家族』第4位:『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』第5位:『ミッドサマー』第6位:『貴族降臨 −PRINCE OF LEGEND−』第7位:『犬鳴村』第8位:『劇場版「SHIROBAKO」』第9位:『ヲタクに恋は難しい』第10位:『ジュディ 虹の彼方に』