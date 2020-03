事件現場は東京！『S.W.A.T.』シーズン3日本初放送決定！

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーア主演、多発する凶悪事件に立ち向かう精鋭S.W.A.T.チームの活躍を描いたアクションドラマ『S.W.A.T.』。昨年12月に東京ロケが決行されたシーズン3の放送が決定した。

米CBSで2017年に放送をスタートし、映画並みの迫力あるアクションが話題の本作。ロサンゼルスを舞台に、強盗事件、テロリズム、刑務所暴動、麻薬取引、ギャング抗争といった、凶悪事件の収拾に発動するロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.の活躍を描く。

シーズン3のみどころはなんといっても、日本が事件現場に! 昨年12月にS.W.A.T.チームが来日し、東京タワーや都庁、歌舞伎町にあるロボットレストランなどで撮影された。そんな注目のエピソードは第13話「Ekitai Rashku(原題)」。犯罪者を引き渡すため、日本へ向かうホンドー(シェマー・ムーア)、ディーコン(ジェイ・ハリントン)、タン(デヴィッド・リム)、ヒックス(パトリック・セント・エスプリト)の4人だったが、移送中の犯罪者が脱走。犯罪者を捕まえるべく闘いを繰り広げる。

同エピソードには日本人俳優がゲスト出演。警察の情報提供者サトウ役に『クリミナル・マインド 国際捜査班』や『JUKAI−樹海−』の小澤征悦。事件のカギを握る人気女性レスラーのリオ役に『ウルヴァリン:SAMURAI』『ゲーム・オブ・スローンズ』の福島リラ。さらに、日本の警察責任者役に経営コンサルタント兼俳優という異色の経歴を持つサニー齋藤が出演する。

またシーズン3の独占日本初放送を記念し、シーズン1&2の全話一挙放送も決定。シーズン1は5月6日(木)12:00より放送、シーズン2は6月放送予定。

『S.W.A.T.』シーズン3は、スーパー!ドラマTVにて6月より独占日本初放送。(海外ドラマNAVI)

『S.W.A.T.』シーズン3 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.