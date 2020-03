『NCIS』『グレアナ』も！新型コロナウイルスの影響で続々撮影ストップ

現在世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス(COVID-19)。日本でも人が集まるテーマパークや公共施設の休館やイベントの自粛など、多方面に甚大な影響を及ぼしているが、アメリカではすでにお伝え済みの『リバーデイル』に加え、現在制作中のほとんどのTVドラマが製作中断を余儀なくされている模様。米Variety、Comicbook.com、Entertainment Weeklyなどが伝えている。(3月16日10時現在)

◆『Superstore(原題)』

アメリカ・フェレーラ(『アグリー・ベティ』)は、主演・製作総指揮・監督を務める米NBCコメディシリーズ『Superstore(原題)』の製作中断が決まったことを自身のInstagramで報告した。「思いがけず今日が、今シーズンの『Superstore』の最終撮影日になったの。私たちは他のUniversalの作品と同じように製作を中止したわ」

アメリカは先月末に現在放送中のシーズン5をもって、同作を降板することを明らかにしていたが、状況次第では今後復帰する可能性もあることをほのめかしている。

America Ferrera(@americaferrera)がシェアした投稿 - 2020年 2月月28日午前11時37分PST



◆『ザ・モーニングショー』

ジェニファー・アニストン(『フレンズ』)とリース・ウィザースプーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)が主演&製作総指揮を務めるApple TV+の話題のドラマ『ザ・モーニングショー』。製作スタジオMedia Resは、シーズン2の製作を2週間休止することを発表。関係者によれば、キャストやクルーからコロナウイルスの陽性反応は確認されていないが、十分に警戒するためだという。

Media Resの創設者でありCEOのマイケル・エレンバーグは、声明で「パートナーのAppleと共に、この状況を見極め、この作品に関わる素晴らしい人々の安全を守るために2週間の休止期間を設けることが賢明だと判断しました」と述べている。

◆『リバーデイル』

すでに報じている通り、米CWの人気青春サスペンスドラマ『リバーデイル』も撮影を一時中断中。プロダクションのチームメンバーが新型コロナウイルスの陽性だった人物と濃厚接触があったためだと、ワーナー・ブラザースTVは説明している。『リバーデイル』は、カナダのバンクーバーにてシーズン4の撮影を行っていた。声明は以下の通り。

「私たちは、(ロケ地である)カナダ・バンクーバー当局や医療機関と緊密に協力して、チームメンバーと直接接触した可能性のあるすべての個人を特定して連絡をとっています。スタッフ、キャストたちの健康と安全が、私たちの最優先事項です。今までもそうですが、これからも世界中で、私たちの作品に携わるすべての人を守るために、予防策を講じております。念のために、『リバーデイル』は現在撮影を中断している状況にあります」

◆『BULL/ブル 法廷を操る男』

現在、米CBSにてシーズン4の放送中だが、当面の間は製作を停止する決断が下された。本国では第16話まで放送済み。同シーズンは全20話で4話分の放送が残っているが、撮影がどこまで進んでいるかは明らかになっていない。

◆『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』

プロダクションの関係者によれば、人気法廷ドラマ『グッド・ワイフ』のスピンオフとなる『The Good Fight』は、米CBS All Accessにて年内に配信予定のシーズン4の撮影を見合わせている状況だという。

◆『カーニバル・ロウ』

米Amazonのファンタジードラマ『カーニバル・ロウ』は、チェコ・プラハにてシーズン2の撮影を行っていたが、製作の一時中断が決まったことを主演のオーランド・ブルーム(『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ)が明らかにした。オーランドはアメリカに帰国することになったことを報告している。

現地時間の3月12日に自身のInstagramのストーリーに動画をあげたオーランドは、「検疫を受けることになるけど、アメリカに帰るよ。とにかく、隔離される前に(※アメリカでは14日から欧州からの入国を制限している)アメリカに帰ることができるんだ。どうか、安全に、自己隔離しよう。このコロナのことは本当に大変なことになっているけど、自分と家族のために正しいことをして、安全にいよう。数週間でこの問題児に打ち勝てるはずだ」と話した。(この動画は、現在は確認できない)

◆『グレイス&フランキー』

Netflixの人気コメディドラマ『グレイス&フランキー』は、現在シリーズファイナルとなるシーズン7の撮影中だが、製作のスカイダンス・プロダクションズが「キャストとクルーの安全を確保するため」に撮影を中断すると声明で発表した。

◆『The Falcon and The Winter Soldier(原題)』

マーベル映画『アベンジャーズ』『キャプテン・アメリカ』シリーズに登場するキャラクター、ファルコンとウィンター・ソルジャーを主人公にしたDisney+の新作ドラマ『The Falcon and The Winter Soldier(原題)』も、プラハでの撮影中止を決断した。現地時間の3月11日にウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役のセバスチャン・スタンがInstagramで報告しており、キャスト・クルーは帰国することになったという。製作チームはプラハ渡航前に撮影を行っていたアトランタに戻っている。

Sebastian Stan(@imsebastianstan)がシェアした投稿 - 2020年 3月月11日午前10時22分PDT



チェコ政府は、安全対策として100人以上の集まり(映画の上映やスポーツイベントも含む)を禁止し、全ての大学、小学校、高校を休校にしている。

『The Falcon and The Winter Soldier』は、今年1月にもプエルトリコで発生した地震の影響により、同地での撮影を延期していた。Disneyは2度の撮影延期が配信開始日に影響するかについては現時点ではコメントしていない。またマーベル・スタジオは、同じくDisney+で配信予定の『Loki(原題)』と『WandaVision(原題)』の製作も停止するなど、他にも中断を発表している。

その他、製作中断が決まった主な作品は以下の通り。(各局別に一部紹介)

◆ABC

『それいけ!ゴールドバーグ家』シーズン7

『Schooled(原題)』シーズン2

◆Amazon Prime Video

『Wheel of Time(原題)』シーズン1

◆AMC

『ウォーキング・デッド』シーズン10(3〜4週間)

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6

◆Apple TV+

『SEE 〜暗闇の世界〜』シーズン2

『サーヴァント ターナー家の子守』シーズン2

『Lisey's Story(原題)』シーズン1

『神話クエスト:レイヴンズ・バンケット』シーズン2(シーズン1が配信されたばかり)

『Foundation(原題)』シーズン1

『フォー・オール・マンカインド』シーズン2

◆CBS

『ヤング・シェルドン』シーズン3

『FBI:特別捜査班』シーズン2

『God Friended Me(原題)』シーズン2

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン11

『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン6

◆CW

『ダイナスティ』シーズン3

『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』シーズン15

『Batwoman(原題)』シーズン1

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン6

『Superman & Lois(原題)』シーズン1(今年後半から撮影開始予定)

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5

◆Epix

『Pennyworth(原題)』シーズン2

◆FOX

『Empire 成功の代償』シーズン6

『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3

◆FX

『アトランタ』シーズン3

『スノーフォール』シーズン4

『FARGO/ファーゴ』シーズン4

『アメリカン・クライム・ストーリー』シーズン3(『Impeachment(原題)』)

『Y: The Last Man(原題)』シーズン1(2週間)

『POSE ポーズ』シーズン3

◆HBO

『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン2

『Righteous Gemstones(原題)』シーズン2

◆National Geographic Channel

『ジーニアス』シーズン3(『Aretha』)

◆NBC

『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』シーズン21

『シカゴ・ファイア』シーズン8

『シカゴ・メッド』シーズン5

『シカゴ P.D.』シーズン7

『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』シーズン2

『ブラックリスト』シーズン7

◆Netflix

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4

『LUCIFER/ルシファー』シーズン5

◆TNT

『Snowpiercer(原題)』シーズン1

『Claws(原題)』シーズン4

◆USA

『Queen of the South 〜女王への階段〜』シーズン3(3週間)

◆Freeform

『NYガールズ・ダイアリー』シーズン4

また上記作品のみならず、NetflixやDCドラマや『スーパーナチュラル』を含むワーナー・ブラザースTVはアメリカとカナダで製作されている全てのドラマと映画を中断することを発表している。現在放送中の作品が多くある中で、この中断がどれほどの影響をもたらすのか。新たな情報が入り次第、お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『グレイズ・アナトミー』(c)ABC Studios/『ウォーキング・デッド』(c)AMC