前を走る大型トラック。

何も積まれていないと思ったら、よく見ると積まれているものがあったそうです。

驚きの積み荷をご覧ください。

These Panic Buyers are getting out of hands



よく見ると、小さい水色の何かが。



もしやあれって……。



トイレットペーパー!

新型コロナ騒動のパニック買い、ここに極まれりと言ったところでしょうか。

ネタでやってるのかと思うところですが、そうとも限らないとのことです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●トラックの運転手がこの積み方をするのは、積載するものがなければいけないという迷信があるからじゃなかったっけ? どこかで読んだと思う……。



↑迷信と保険と両方だと聞いたね。専門的には積載量を引き上げておくと保険のカバーが良い。



↑そうだよ。自分はトラックの運転手。



↑よくわからないが、つじつまが合う。この間トラックを見たら、その後ろにはおもちゃのダンプカーが積んであった。面白かった。



↑わお。お互いに笑わせ合うためにやってるのだと思っていた。



↑アマゾンの当日お届けと同じ理屈だよ。ほら、どんな小さなものでも巨大な箱に詰められているだろう?



●みんな笑うが、そこに積まれているものは50000ドルの価値だぞ。



●4.85ドル+1495ドルの送料って、こういうことだったのか。



↑プライム会員には送料無料です。



●パニック買いでトラック買いするやつ。



●特急配送。





真偽は不明ですが、本当にトイレットペーパーのためだけにトラックを走らせている可能性もあるとのことです。