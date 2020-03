【今週スタートの海外ドラマ】見逃せない注目の新シーズン＆新作ドラマが登場！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(3月16日〜)は、ほぼ毎日、見逃せない注目の新シーズン&新作ドラマが放送・配信スタート! 11作品をご紹介!

3月16日(月)から3月22日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

3月16日(月)

■10:00〜シーズン3(スターチャンネル)

米HBOが贈るSFミステリードラマ、待望の新シーズン。パークから脱出したホストと人間との対立が実社会の中で勃発。「人工意識の始まりと地球上の新しい生命形態の誕生についての暗いオデッセイ」シーズン3からは、『ブレイキング・バッド』のアーロン・ポールや『ジーニアス:ピカソ』のアントニオ・バンデラス、『ブラック・スワン』のヴァンサン・カッセルらが出演する。

3月18日(水)

■23:00〜(WOWOWプライム)

『ダウントン・アビー』でアンナを演じたジョアンヌ・フロガットと『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』の主演ヨアン・グリフィズが共演。男女の食い違いを描くサスペンススリラー。#MeToo運動の時代に考えさせられる作品。

3月19日(木)

■(Netflix)

共同製作と主演を務めるコメディアンのメイ・マーティンが自らの経験を基に生みだした、くすっと笑えて心に響くドラマ。『フレンズ』のフィービー役で知られるリサ・クドロー出演。

3月20日(金)

■(Netflix)

世界的ベストセラーとなった同名ファンタジー小説が原作。冷酷な王子が世界を闇に包むと脅かし、祖国を救うため若き見習い騎士ティウリは大役を任され、危険な旅へ。太古の予言と未知なる魔力に導かれ、数々の出会いを通して、真の勇者へと成長していく。





■(Apple TV+)

大ヒット映画『アベンジャーズ』シリーズで共演したサミュエル・L・ジャクソンとアンソニー・マッキーW主演。人種差別の激しい時代、1960年実際に起きた出来事にインスパイア。英国俳優ニコラス・ホルトも出演。『オーシャンズ12』『ボーン・アルティメイタム』で脚本を手掛け、2011年公開の『アジャストメント』で映画監督デビューを果たしたジョージ・ノルフィがメガホンをとる。





■(Netflix)

貧しい洗濯婦から、女性の美を追求する一大帝国の頂点へ―。『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』でアカデミー賞助演女優賞受賞のオクタヴィア・スペンサーが、米国において自力で大富豪になった最初のアフリカ系アメリカ人女性マダム・C.J.ウォーカーに扮する。





■シーズン3(Hulu)

悪の組織「プライド」の一味だった親たちに巧みに操られ、逃亡者となり指名手配されてしまった"ランナウェイズ"。逃れながらも諸悪の根源である謎の男ジョナの存在を知る。シーズン3では親たちの執拗な追跡を逃れるため、メンバーはバラバラになってしまう。ファイナルシーズン。

3月21日(土)

■16:00〜シーズン9(AXNミステリー)

大英帝国勲章の称号を持つ名優ブレンダ・ブレシンが演じるベテラン女性警部ヴェラを主人公にした本格犯罪捜査ミステリー。昨年本国で放送されたシーズン9が日本初放送。





■22:00〜シーズン4(AXN)

宇宙人恩赦法が成立して2年、ナショナル・シティでは異星人排斥論者たちの声が高まりを見せ、人間と宇宙人との溝は深まっていた...。そんな中、スーパーマンの最大の敵とも呼ばれるレックス・ルーサーがついに姿を見せる。





■23:00〜シーズン7(AXN)

シーズン8で幕を閉じる、鋼の肉体と弓矢を武器に悪と闘うDCドラマ。シーズン6から5カ月後。仲間の免責と引き換えにグリーンアローであることを認め、刑務所に収監されたオリバー(スティーヴン・アメル)は、家族のために刑期を短縮できるよう、できるだけ目立たないでいたが...。一方、残されたチーム・アローのメンバーはそれぞれのやり方でスター・シティを守っていたが、そこへ"新たなグリーンアロー"が現れる!

3月22日(日)

■(Hulu)

国際エミー賞受賞作品。サンパウロを舞台に、華やかなランウェイの裏で"許されざる相手"と秘密の恋に落ちる新人モデルの姿を描く、スキャンダラスな恋愛ドラマ。欲しいものは何でも手にしてきたアレックスの"ある行動"により、誰にも言えない秘密の関係を強いられる...。ヴィクトリアズ・シークレットの元エンジェルとして知られる人気モデル、アレッサンドラ・アンブロジオも出演。



