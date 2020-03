THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人が初主演し、俳優の神尾楓珠、伊藤あさひ、奥野壮らが共演する映画『私がモテてどうすんだ』。本日3月14日のホワイトデーを記念し、イケメン俳優陣が「壁ドン」「あごクイ」「バックハグ」を披露する場面写真が解禁された。本作は、「別冊フレンド」(講談社)にて連載され、第40回講談社漫画賞・少女部門を受賞、コミックス累計300万部を突破し、2016年にはテレビアニメ化もされた、ぢゅん子による同名人気マンガを映画化。BL大好き妄想ヲタク女子が、ある出来事をきっかけに4人のスーパーイケメンDK(男子高生)にモテまくる、抱腹絶倒のミラクルラブコメディとなる。アニメやBL好きな肥満腐女子の芹沼花依(富田望生)は、大好きなアニメキャラが死んだショックで1週間寝込んでしまう。が、それがきっかけで激ヤセして超絶美人(山口乃々華)になっていた。すると、校内のスーパーイケメン男子高生の六見遊馬(吉野)、五十嵐祐輔(神尾)、七島希(伊藤)、四ノ宮隼人(奥野)の4人から熱烈なアプローチを受けるように。「BLが好きなのに、私がモテてどうすんだ!?」と葛藤しながらも花依に与えられたミッションは、4人のうちの誰かひとりを選ばなくてはいけないというもの。悩みながら、花依が出した想定外の答えとは―。3月14日のホワイトデーを記念し本日解禁されたのは、激ヤセした花依に恋するスーパーイケメンDK(男子高生)4人を収めた場面写真3点。サブカル系先輩・六見遊馬(吉野)、スポーツ系同級生・五十嵐祐輔(神尾)、チャラい系同級生・七島希(伊藤)、ツンデレ系後輩・四ノ宮隼人(奥野)の姿を捉えている。現在公開中の映画『貴族降臨 PRINCE OF LEGEND』で白濱亜嵐に“あごクイ”され話題を呼んだ吉野だが、今回の写真では、六見(吉野)が四ノ宮(奥野)に壁ドンしてから“あごクイ”するのではなくされてしまう場面を切り取っている。さらに、五十嵐(神尾)が七島(伊藤)にバックハグする姿を捉えた写真も。果たして彼らが劇中でどんな親密な様子を見せてくれるのか、本編への期待が膨らむような写真となっている。映画『私がモテてどうすんだ』は7月10日より全国公開。