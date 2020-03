映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの俳優ジョニー・デップが、映画『トワイライト』シリーズの俳優ロバート・パティンソンが主役の座を射止めた新『バットマン』映画で、ジョーカー候補になっているというニュースが届いた。映画『猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)』のマット・リーヴス監督がメガホンをとる『The Batman(原題)』。We Got This Coveredによると、米ワーナー・ブラザースが同作の続編に登場させる予定のジョーカーを演じる俳優にめどをつけ始め、ジョニーが有力候補の一人になっているという。他の候補が誰なのかは不明だ。ジョニーはクリストファー・ノーラン監督がメガホンをとり、俳優のクリスチャン・ベイルがバットマンを演じた2008年作『ダークナイト』の制作が決まると、ファンの間でジョーカー候補として人気を集めた。同作では最終的に、2008年に他界した俳優のヒース・レジャーがジョーカー役を射止め、死後にアカデミー賞助演男優賞を受賞している。We Got This Coveredのコメント欄に寄せられた意見では、ジョニーのジョーカー役に好意的なコメントが多いようだ。果たしてジョニーはジョーカーを演じる歴代俳優の仲間入りを果たすことになるのか。今後の報道が楽しみだ。2021年6月に世界公開予定の『The Batman(原題)』は現在、撮影が進んでいる。キャストはロバートの他、キャットウーマン役で女優のゾーイ・クラヴィッツ、ペンギン役で俳優のコリン・ファレル、リドラー役で俳優のポール・ダノが出演する。