バルセロナは13日、トップチームの活動を無期限で停止すると発表した。世界的に流行する 新型コロナウイルス の影響を受け、リーガ・エスパニョーラは直近2節の延期を決定。さらに、17日と18日に実施される予定だったチャンピオンズリーグの試合もすべて延期され、バルセロナもマジョルカ戦、レガネス戦、ナポリ戦を予定通り行わないことが決定していた。この状況を受け、バルセロナの医療チームはクラブに対して活動停止を提言。クラブはこれを受け入れ、トップチームはさらなる通知があるまで無期限で活動を停止することとなった。Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020