ドリームワークスの共同設立者として知られるジェフリー・カッツェンバーグが立ち上げる短編動画専門ストリーミングサービス「Quibi」が、サービス提供開始時に提供する番組のラインナップを発表した。

Quibiとは「quick bites(一口サイズ)」の略語で、スマートフォン向けに10分以下の短い動画コンテンツを提供する新プラットフォーム。カッツェンバーグは、自身のコネを生かして、サム・ライミ、スティーブン・ソダーバーグ、ギレルモ・デル・トロ、ダグ・リーマンといった人気監督にコンテンツ作りを依頼していることが報じられている。

4月6日(現地時間)にアメリカでサービスを開始するQuibiは、ローンチ時に視聴可能なコンテンツ50作品を発表。大半は「Daily Essentials」と呼ばれるニュースやスポーツなどのノンフィクションだが、「Movies in Chapters」と呼ばれるフィクションも「Survive(原題)」「Most Dangerous Game(原題)」「Flipped(原題)」「 When the Streetlights Go On(原題)」の4作品を用意している。

なお、Quibiの月額料金は広告ありで4ドル99セント、広告抜きで7ドル99セントとなっている。

「Movies in Chapters」4作品の概要は以下の通り。

「Survive(原題)」

飛行機事故の生存者ふたりによるサバイバルドラマ。「ゲーム・オブ・スローンズ」のソフィー・ターナー、「24:レガシー」のコリー・ホーキンス主演。

「Most Dangerous Game(原題)」

余命わずかな男が家族に遺産を残すため、危険なゲームに参加する。主演はリアム・ヘムズワース(「インディペンデンス・デイ リサージェンス)とクリストフ・ワルツ(「ジャンゴ 繋がれざる者」「アリータ バトル・エンジェル」)。

「Flipped(原題)」

不動産の転売で生計を立てるカップルが、たまたま麻薬取引の大金を発見したことから、麻薬組織のボス(アンディ・ガルシア)の豪邸のリフォームを手がけることになる。

「 When the Streetlights Go On(原題)」

殺害された10代の若者の家族や友達が、事件捜査が行われるなかで日常を取り戻そうとする青春ドラマ。