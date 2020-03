ブライトンは12日、14日にホームで行われる予定だった プレミアリーグ 第30節 アーセナル 戦について、開催を延期するとクラブ公式サイトで発表した。対戦相手のアーセナルは12日、ミケル・アルテタ監督から新型コロナウイルスの陽性反応が確認されたと発表。練習場を閉鎖し、全選手に自己隔離の措置を取らせたため、試合開催は困難な状況となっていた。ブライトンのポール・バーバーCEOは、クラブ公式サイトを通じて「何よりもまず、私たちの思いはミケル・アルテタとともにあり、彼の1日でも早い回復を祈っています。個人の健康と幸福が優先されることは不可欠であり、それを念頭に置いて土曜日の試合は延期されました。ファンの方々にはご不便をおかけしますが、私たち全員が前例のない状況に直面していることを理解していただきたいです」とコメントした。プレミアリーグは12日、全クラブの代表者を集めた今後の試合開催に関する緊急ミーティングを現地時間13日の午前中に行うことを発表している。📝 Saturday's @premierleague match against @Arsenal has been postponed following the news that broke earlier this evening concerning Gunners head coach Mikel Arteta.#BHAFC 🔵⚪️— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) March 12, 2020