Æü¸þºä46¤Î½é¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢¸ø³«±ä´ü¤òÈ¯É½ ¥³¥í¥Ê±Æ¶Á¤Ç¡ã3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2020/03/12¡ÛÆü¸þºä46¤Î½é¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤¬¡¢3·î27Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø³«Æü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£12Æü¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡ÈºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¡É¥°¥ë¡¼¥×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾õ¶·¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºöËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿Êý¿Ë¡¢Æü¸þºä46¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡ÖËÜºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³§ÍÍ¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¾ð¤ò¤´¸»¡¤Î¤¦¤¨¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°Çä·ô¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÊÑ¹¹¸å¤Î¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËÆü¸þºä46¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯2·î¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡Ë¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥å¥ó¡×¤¬È¯Çä½é½µ¤Ç47ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Æü¸þºä46¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿Æü¸þºä46¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£
Æü¡¹³ÈÂç¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶ìÇº¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤Ê¤ª¡¢¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤·µá¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý°ºä46¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¤±¤ä¤ºä46¤È¤·¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¡£²þÌ¾¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Æü¸þºä46¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À©ºî¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥»¥ë¥Õ Documentary of Æü¸þºä46¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤¬Æ±ºî¤òÂêºà¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ä¹âÅù³Ø¹»¤Ç²Ý³°¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºöËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿Êý¿ËÅù¤ò´Õ¤ß¡¢¤Þ¤¿Æü¸þºä46¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢¸ø³«Æü¤ò±ä´ü¤¹¤ë»Ý¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¸å¤Î¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËÆü¸þºä46¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´û¤ËLoppi¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿²¼µ¡¡Á£¤ÎÁ°Çä·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ËÜºî±Ç²èÁ°Çä·ô¡ÜÝ°ºä46¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î±³¤È¿¿¼Â Documentary of Ý°ºä46¡×¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡ÜA1¥Ý¥¹¥¿¡¼2¼ï¥»¥Ã¥È
¢ËÜºî¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô¡ÜÊÌºý¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÜA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È
£ËÜºî¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ôÃ±ÉÊ
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¢¡¢£µÚ¤Ó¡ØLoppi¡¦HMV¸ÂÄê¡¡Æü¸þºä46±Ç²è¸ø³«µÇ°¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úhttps://www.hmv.co.jp/news/article/2003121005/¡Û
Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³§ÍÍ¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¾ð¤ò¤´¸»¡¤Î¤¦¤¨¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯3·î12Æü
¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡ÈºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¡É¥°¥ë¡¼¥×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¢¡Æü¸þºä46¤Î½é¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢¸ø³«±ä´ü
±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾õ¶·¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºöËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿Êý¿Ë¡¢Æü¸þºä46¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡ÖËÜºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³§ÍÍ¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¾ð¤ò¤´¸»¡¤Î¤¦¤¨¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°Çä·ô¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÊÑ¹¹¸å¤Î¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËÆü¸þºä46¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µ±¤¤È¶ìÇº¤¬¸òºø¤¹¤ëÆü¸þºä46¤ÎµÏ¿
ºòÇ¯2·î¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡Ë¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥å¥ó¡×¤¬È¯Çä½é½µ¤Ç47ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Æü¸þºä46¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿Æü¸þºä46¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£
Æü¡¹³ÈÂç¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶ìÇº¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤Ê¤ª¡¢¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤·µá¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý°ºä46¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¤±¤ä¤ºä46¤È¤·¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¡£²þÌ¾¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Æü¸þºä46¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À©ºî¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥»¥ë¥Õ Documentary of Æü¸þºä46¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤¬Æ±ºî¤òÂêºà¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ä¹âÅù³Ø¹»¤Ç²Ý³°¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºöËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿Êý¿ËÅù¤ò´Õ¤ß¡¢¤Þ¤¿Æü¸þºä46¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢¸ø³«Æü¤ò±ä´ü¤¹¤ë»Ý¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¸å¤Î¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËÆü¸þºä46¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´û¤ËLoppi¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿²¼µ¡¡Á£¤ÎÁ°Çä·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ËÜºî±Ç²èÁ°Çä·ô¡ÜÝ°ºä46¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î±³¤È¿¿¼Â Documentary of Ý°ºä46¡×¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡ÜA1¥Ý¥¹¥¿¡¼2¼ï¥»¥Ã¥È
¢ËÜºî¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô¡ÜÊÌºý¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÜA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È
£ËÜºî¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ôÃ±ÉÊ
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¢¡¢£µÚ¤Ó¡ØLoppi¡¦HMV¸ÂÄê¡¡Æü¸þºä46±Ç²è¸ø³«µÇ°¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úhttps://www.hmv.co.jp/news/article/2003121005/¡Û
Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³§ÍÍ¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¾ð¤ò¤´¸»¡¤Î¤¦¤¨¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯3·î12Æü
¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û