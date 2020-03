◆欅坂46の初ドキュメンタリー映画、公開延期を発表

◆欅坂46初のドキュメンタリー映画「僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46」

■「僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46」公式サイト全文

【モデルプレス=2020/03/12】欅坂46の初ドキュメンタリー映画『僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46』が、4月3日に予定していた公開日を延期することがわかった。12日、映画公式サイトにて発表された。映画の公式サイトでは、新型コロナウイルス感染状況ならびに新型コロナウイルス感染症対策本部において示された方針、欅坂46の所属事務所の意向を受け、映画の公開を延期することを発表。「本作品を楽しみにされていたお客さまには誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。また、欅坂46デビュー4周年を迎えるこのタイミングに、彼女たちの映像作品をお届けすることが出来ないことを大変心苦しく思っております。重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。そして「ファンの皆さま、映画・音楽などエンタテインメントを愛する皆さま及びご家族におかれましても、どうぞお体に気をつけて本作品をお待ちいただければ幸甚です。そして、欅坂46としても、作品としても、進化した形でお会いできるよう準備してまいります」と呼びかけている。また、3月13日より上映劇場で販売を予定していたメンバー生写真付きムビチケカードも、発売を延期。改めて上映劇場が決まり次第、映画公式サイトならびに欅坂46公式サイトにて案内するとしている。なお、既にLoppi(ローソン・ミニストップ)にて予約販売し、「本作のムビチケカード+日向坂46ドキュメンタリー映画『3年目のデビュー』映画前売鑑賞券+A1ポスター2種セット」の前売券については、延期後もそのまま使用可能となっている。デビュー1年目での紅白歌合戦出場、全国で大規模アリーナツアーや異例のロックフェス参戦、3年半でたどり着いた東京ドーム公演など欅坂46の道のりは、まさに“快進撃”の歴史。2019年9月に初の東京ドーム公演2daysを成功させて迎えた2020年。絶対的なセンターでカリスマ的存在の平手友梨奈が突然脱退。映画では、激動の中で4月6日にデビュー4周年を控えるいま、欅坂46と真正面から向き合い、今まで映像化されてこなかった数々のライブパフォーマンスを再編集。これまで公の場には一切出ることのなかった貴重な記録映像の数々とともに、デビュー直後から現在に至る姿を映し取っている。監督は、映画『DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る』や乃木坂46『おいでシャンプー』、『いつかできるから今日できる』MVなど映像作品を手掛けてきた高橋栄樹氏。射抜くような目つき、躍動する身体、控えめな仕草、一筋の涙、喜びと苦しみ…。“伝えること”に対してストイックなまでに追求してきた彼女たちは、いったい何と戦っていたのだろうか。欅坂46の“いま”と活動の裏で何が起こっていたのか。アイドルという枠には収まらない“表現者”たちの伝記映画であり、純粋でエモーショナルな音楽映画となる。(modelpress編集部)『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』公開日延期のお知らせこの度4月3日(金)に公開を予定しておりました『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』につきまして、新型コロナウイルス感染状況ならびに新型コロナウイルス感染症対策本部において示された方針、欅坂46の所属事務所の意向を受けまして、『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』製作委員会で協議を重ねた結果、公開を延期することにいたしましたので、ご案内申し上げます。本作品を楽しみにされていたお客さまには誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。また、欅坂46デビュー4周年を迎えるこのタイミングに、彼女たちの映像作品をお届けすることが出来ないことを大変心苦しく思っております。重ねてお詫び申し上げます。変更後の公開日につきましては、日程が決まり次第、映画公式サイトならびに欅坂46公式サイト等でご案内申し上げます。また、3月13日(金)より上映劇場で販売を予定しておりましたメンバー生写真付きムビチケカードにつきましては発売を延期し、改めて上映劇場が決まり次第、映画公式サイトならびに欅坂46公式サイトにてご案内申し上げます。なお、既にLoppi(ローソン・ミニストップ)にて販売し、ご予約いただきました本作の「ムビチケカード+日向坂46ドキュメンタリー映画『3年目のデビュー』映画前売鑑賞券+A1ポスター2種セット」の前売券については延期後もそのままご使用いただけます。また、Loppiにて、3月13日(金)発売開始予定のバンドル商品につきましては、予定通り発売いたします。商品および販売内容については以下ページをご確認ください。https://www.hmv.co.jp/news/article/2003121006/ファンの皆さま、映画・音楽などエンタテインメントを愛する皆さま及びご家族におかれましても、どうぞお体に気をつけて本作品をお待ちいただければ幸甚です。そして、欅坂46としても、作品としても、進化した形でお会いできるよう準備してまいります。2020年3月12日『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』製作委員会Seed & Flower LLC東宝Y&N BrothersNHKエンタープライズ【Not Sponsored 記事】