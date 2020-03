ついにドラマ界にも影響、新型コロナウイルスにより製作中断。トム・ハンクスも感染

現地時間の3月11日(水)、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長により「パンデミック(世界的な大流行)」と表明された新型コロナウイルス(COVID-19)感染。映画の公開延期やトム・クルーズが主演する人気アクション映画『ミッション:インポッシブル』シリーズの最新作となる『Mission: Impossible 7(原題)』の撮影中断など、映画界への影響が目に留まっていたが、ついにドラマ界にも影響が出始めた。米Deadlineが報じている。

今回新型コロナウイルスの影響を受けたのは、アーチー・コミックスのキャラクターをもとにした、米CWの青春サスペンスドラマ『リバーデイル』。

製作をしているワーナー・ブラザースTVの声明によると、プロダクションのチームメンバーが新型コロナウイルスの陽性だった人物と濃厚接触があったため、そのメンバーが感染しているのかについて現在検査結果を待っている状況だという。

「私たちは、(ロケ地である)カナダ・バンクーバー当局や医療機関と緊密に協力して、チームメンバーと直接接触した可能性のあるすべての個人を特定して連絡をとっています。スタッフ、キャストたちの健康と安全が、私たちの最優先事項です。今までもそうですが、これからも世界中で、私たちの作品に携わるすべての人を守るために、予防策を講じております。念のために、『リバーデイル』は現在撮影を中断している状況にあります」

同作は現在本国アメリカにてシーズン4が放送中(日本ではNetflixにて配信中)だが、その撮影中に起きた出来事だった。放送への影響は現時点では発表されていないが、これで映画だけでなく毎週放送するドラマにも支障が出たことになり、今後が気になるところ。

また、映画『フィラデルフィア』と『フォレスト・ ガンプ/一期一会』で2年連続オスカーを獲得した俳優のトム・ハンクス(63)が自身のInstagramで、妻で女優・プロデューサーのリタ・ウィルソン(63)と共に新型コロナウイルスに感染したと発表した。

「リタと僕はオーストラリアにいます。僕たちは風邪をひいた時のように少しだるく、体に痛みがありました。リタには悪寒と微熱もありました。今世界で必要とされているように正しく対処すべく、僕たちはコロナウイルスの検査を受け、陽性と判明しました」と、症状と経緯を報告。ハンクス夫妻は映画製作のために、オーストラリアを訪れていた。

Tom Hanks(@tomhanks)がシェアした投稿 - 2020年 3月月11日午後6時08分PDT



先日には、毎年3月に米テキサス州オースティンで行われる、映画、音楽、IT、教育などのインタラクティヴ分野を組み合わせた世界最大規模のフェスティバルであるSouth by South West(SXSW)も初の開催中止となっていた。(海外ドラマNAVI)

`リバーデイル』(c) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. & CBS Studios Inc. All rights reserved./トム・ハンクス&リタ・ウィルソン夫妻(c)NYZ20/Famous