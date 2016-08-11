『24』『NCIS』『ハンドメイズ・テイル』『スーパーガール』...共演がきっかけで結婚！今も幸せ♡な海外ドラマスター

共演をきっかけに私生活でも恋に落ちるスターたちは意外と多く、当サイトでも先月のバレンタインデーには6組のカップルをご紹介した。今週末にはホワイトデーを控えているが、自粛ムードは続いており、イベントどころではない人も多いことだろう。少しでも明るい話題をお届けしたいという想いから、共演をきっかけにカップルになり、そして現在も幸せな結婚生活を送っている海外ドラマで活躍する俳優たちを紹介しよう。

『24』ザンダー・バークレイ＆サラ・クラーク

『24 TWENTY FOUR』でCTUロサンゼルス支部長ジョージ・メイソンを演じたザンダー・バークレイが恋に落ちたのは、何と魔性の女ニーナ・マイヤーズ役のサラ・クラーク。

View this post on Instagram So proud of my talented @xanderoriginal for receiving the #carneyaward last night. Such a thrill and so long overdue my love. A post shared by Sarah Clarke (@sarahbeingsarahclarke) on Oct 30, 2017 at 9:40am PDT

二人の初めての出会いは『24』の撮影初日。2001年に始まったシリーズで当初ザンダーの役は1話だけのゲスト出演の予定だった。しかしプロデューサーが彼の演技を気に入って出演数が増えたことが幸いし、後に結婚することとなるサラとの交際につながった。2002年に二人は結婚し、二人の娘を授かっている。

View this post on Instagram 2018 is feeling better already! #makeithappen A post shared by Sarah Clarke (@sarahbeingsarahclarke) on Jan 3, 2018 at 12:04pm PST

『NCIS：LA』ダニエラ・ルーア＆デヴィッド・ポール・オルセン

『NCIS：LA〜極秘潜入捜査班』でケンジー・ブライを演じるダニエラ・ルーアの夫はデヴィッド・ポール・オルセンで、何とマーティ・ディークス役エリック・クリスチャン・オルセンの実の兄。デヴィッドは2009年から弟マーティのスタント・ダブルを務めており、出会いは撮影現場。そして二人の恋のキューピットは弟のエリックだったそう。2011年の初めてのデートの際はプランニングから全てエリックがお膳立てしたことを2014年にトーク番組に出演した際、エリック本人が明かしている。4年間の交際の後、2014年6月にポルトガルで結婚式をあげた。二人の間には娘が一人いる。

View this post on Instagram Happy Anniversary hubby of mine... Together for over 7 and married 4 years today! Everything is better with you: parenting, traveling, working, building life.... you motivate me to reach farther everyday. I'll marry you all the time oh and you make really cute kids... -- #anniversary #husband #wife #couple #married #faroldesignhotelcascais @rosa_clara #love #life #family #hubby #happy #happiness A post shared by Daniela Ruah (@danielaruah) on Jun 19, 2018 at 8:07am PDT



ちなみに二人は弟エリックの家族とも家族ぐるみでとても仲が良く、ご飯を食べに行ったり旅行に出掛けたりなど親戚付き合いも楽しんでいるそうだ。

View this post on Instagram One of these guys has a muskrat on his head, not sure which one yet... -- Um destes rapazes tem um rato almiscarado na cabeça, ainda não percebi qual... -- #brothers #olsens #wig #ncisla @ncisla #irmãos #siblings #olsenbrothers @ericcolsen #daveolsen #vikings #hubby A post shared by Daniela Ruah (@danielaruah) on Dec 12, 2018 at 8:17pm PST

『The Loop』エリック・クリスチャン・オルセン＆サラ・ライト

続いて先ほどの『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班』マーティ・ディークス役エリック・クリスチャン・オルセンの方も実は共演者と結婚している。2006年にスタートした米FOXのコメディ番組『The Loop（原題）』の共演者サラ・ライト（『栄光へのスピン』）と交際を始め、5年の交際を経て2011年にメキシコで婚約、翌年挙式した。子どもを二人授かっている。

View this post on Instagram 2020 starting off family-folk-band strong in the desert. #2020 #weouthere #couldntgetupfromthiskneel #oldknees #stillthere #comegetme #forrealstho A post shared by Eric Christian Olsen (@ericcolsen) on Jan 7, 2020 at 2:30pm PST

エリックは妻サラについて「どんな困難な時でも、情熱と勇気と包み込むような愛情をもって導いてくれるこの女性を尊敬している」と敬意の念をInstagramで表している。

View this post on Instagram I remember reading that how you approach birth is intimately connected with how you approach life, and after watching Sarah go through the process twice it's undeniably true. Birth is like a whirlwind microcosm of the rest of the journey and I am in awe of this woman; somehow navigating the most difficult moments with equal parts passion, fearlessness, and all encompassing love. I suspect she may be magic. Esme Olivia Olsen - 10 pounds 12oz A post shared by Eric Christian Olsen (@ericcolsen) on Aug 11, 2016 at 9:29am PDT

『ハンドメイズ・テイル』ブラッドリー・ウィットフォード＆エイミー・ランデッカー

『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』のジョセフ・ローレンス司令官を演じるブラッドリー・ウィットフォードとマッケンジー司令官婦人に扮するエイミー・ランデッカー。だが二人の出会いは『ハンドメイズ・メイル』ではなく『トランスペアレント』での共演。2014年に初めて出会った際はあまり良い印象ではなかったとエイミーは米Peopleに明かしている。

「初対面での印象が悪い方が私にはぴったりなんだって今ならわかる。だって私って趣味が悪いのよ（笑）」と話す彼女のブラッドリーとの最初のデートは2015年の夏。4年の交際を経て、2019年7月に結婚した。

View this post on Instagram Poster children for #fakelaugh This is probably the moment they shouted out Bradley Whitford and Amy Brennaman! No joke. #doppleganger @amybrenneman A post shared by Amy Landecker (@amylandecker) on Jan 13, 2020 at 6:37am PST

市庁舎での挙式直後にブラッドリーはSNSに写真とコメントを投稿。「衝撃的なことに...ローレンス司令官は本日サンタ・バーバラでマッケンジー司令官夫人と結婚した」と人気作の役どころを交えてツイート。対してエイミーは同じ写真に「Of Bradley」と掲載。こちらも『ハンドメイズ・テイル』の「所有」を表す表現を使って洒落っ気たっぷりにコメント。ファンから笑いと祝福のコメントが寄せられている。お互い2度目の結婚で、写真には互いの飼い犬も一緒におさまっている。2019年に公開された『トランスペアレント』のファイナルシーズンとなるシーズン5でも二人は共演している。

View this post on Instagram Of Bradley. #eloped A post shared by Amy Landecker (@amylandecker) on Jul 17, 2019 at 7:48pm PDT

『スーパーガール』メリッサ・ブノワ＆クリス・ウッド

DCコミックスの大人気アクションドラマ『SUPERGIRL／スーパーガール』で、主人公スーパーガールことカーラ・ダンバース（ゾー＝エル）に扮するメリッサ・ブノワは、モン＝エル役のクリス・ウッドと本作シーズン2で初めて出会った。

View this post on Instagram Quite literally, A post shared by Melissa Benoist (@melissabenoist) on Nov 15, 2019 at 9:40am PST

実はメリッサの最初の結婚も共演者とだった。『Glee／グリー』シーズン4にマーリー・ローズ役で登場したメリッサは、ライダー・リン役のブレイク・ジェナーと2015年春に結婚したが、翌年12月に離婚を申請、2017年に離婚が成立している。その数日後にメリッサとクリスがプライベートを一緒に過ごしているころを報道され交際が発覚した。



2019年に2月にメリッサとクリスは婚約し、同年9月に結婚を発表。そしてその約半年後となる先日3月4日（水）にSNSで壮絶なDV被害を告白した。メリッサがSNSにその告白動画を投稿した際、クリスは彼女を全面的にサポートをすることを表明、二人の信頼の厚さが伝わってきた。

View this post on Instagram The photo is a joke but the news is real...!!! A post shared by Chris Wood (@christophrwood) on Mar 4, 2020 at 11:02am PST

Photo:メリッサ・ブノワ＆ブレイク・ジェナー© Hubert Boesl/FAMOUS『24 TWENTY FOUR』シーズン1 (C)2001-2002 Fox and its related entities. All rights reserved.『NCIS: LA 極秘潜入捜査班』シーズン5 (c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』(c) 2019 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions, LLC. THE HANDMAID’S TALE is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.