『WITHOUT A TRACE／FBI 失踪者を追え！』のあの人、新作ドラマでコメディに挑戦！

FBI失踪者捜索班の活躍を描いた犯罪捜査ドラマ『WITHOUT A TRACE/FBI 失踪者を追え!』で7シーズンにわたりチームのリーダー、ジャック・マローンを演じたアンソニー・ラパリア。彼が、米NBCの新作ドラマ『Jefferies(原題)』でコメディに挑戦することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

この度パイロット版が作られる『Jefferies』は、俳優でプロデューサー・脚本家としても活躍するオーストラリア出身のジム・ジェフリーズが、自身の架空バージョンを演じて主演するコメディドラマ。しばしば物議を醸すことで知られるコメディアンのジェフが送る日常や人間関係のほか、親友と一緒に子育てに励む姿が描かれる。

ジムと同じくオーストラリア出身のアンソニーはジムの父親トレヴァーを演じる。最近妻を亡くしたばかりのトレヴァーは、息子のゲストハウスに引っ越してきたばかりという設定だ。ジムの親友役には、大ヒットドラマ『ブレイキング・バッド』で5シーズンにわたり麻薬捜査官ハンク・シュレイダーの妻マリーを演じたベッツィ・ブラントがキャスティングされている。

ジムは主演するだけでなく、『そりゃないぜ!? フレイジャー』や『ウィル&グレイス』のスザンヌ・マーティンとともに脚本を執筆。さらに二人は、『ウィル&グレイス』のジャック役で知られるショーン・ヘイズらとともに製作総指揮も担う。

2002年から2009年にかけて続いた『WITHOUT A TRACE』の後、アンソニーは母国製作のサスペンスドラマ『ザ・コード』やリーガルドラマ『クリーバー・グリーン:型破りな弁護士』のほか、カナダ発の犯罪ドラマ『バッド・ブラッド:憎しみのマフィア』などに出演。一方でアメリカ映画にも引き続き参加しており、人気ホラー映画シリーズ『アナベル 死霊人形の誕生』や、ミシェル・ロドリゲス(『ワイルド・スピード』シリーズ)主演の犯罪アクション映画『レディ・ガイ』に姿を見せている。本作がシリーズ化されれば、アメリカのドラマシリーズで主要キャストを務めるのは『WITHOUT A TRACE』以来11年ぶりとなる。

アンソニーのアメリカドラマ正式復帰となる『Jefferies』について、続報が出たら引き続きお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

『WITHOUT A TRACE/FBI 失踪者を追え!』

