Ç¾¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡£1Ê¬´ÖµÙÂ©¤È20Ê¬´Ö²¾Ì²¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡º£²ó¤ÏÇ¾¤ÎÈèÏ«´¶¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¡ª
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤Î80%¤ò»ë³Ð¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤Þ¤Ç¡¢PC¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢ÌÜ¤äÇ¾¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ëÊýÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÎÊý¤Ï¤ª»Å»öÃæ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤Ï¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢ËèÆüÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎµÙÂ©ÊýË¡¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤½¤Î¤á¤Þ¤¤¡¢¥á¥Ë¥¨¥ë¤«¤â¡ª¡©¥á¥Ë¥¨¥ëÉÂ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¥¹¥È¥ì¥¹
¡ ¤Þ¤º¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤³¤Þ¤á¤Ë¤Ç¤¤ëÊýË¡
¡Ö1Ê¬´ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡×
Ç¾¤Ï»ë³Ð¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤ÈµÙ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤ÞµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¾¤Ï¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ä¼«ÀÊ¤Ç1Ê¬¤À¤±¤Ç¤âÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ»ë³Ð¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÐÍè¤¿¤éÌÜ¸µ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¸÷¤â¼×ÃÇ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤«¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1Ê¬´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯5Ê¬°Ì¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡ª
°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤äÊÉ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È¡ûÊ¬¸å¤Ëµ¯¤¤ë¡×¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤«¾§¤¨¤Æ¤«¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¥¹¥Ã¥¥êÌÜ¤ò³«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢ ¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ëÊý
¡Ö20Ê¬Á°¸å¤Î²¾Ì²¤ò¤È¤ë¡×
ÃëµÙ¤ß¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ê¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦20Ê¬Á°¸å¤Î²¾Ì²¤ò¤È¤ë»ö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
30Ê¬°Ê¾åÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿¼¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÄê¤·¤Æ20Ê¬Á°¸å¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÌÜ³Ð¤á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï
²¾Ì²Á°¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥Ã¥¥êÌÜ³Ð¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÀÝ¼è¤·¤Æ¤«¤é³ÐÀÃ¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌó20Ê¬¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾Ì²Ä¾Á°¤Ë°û¤à¤ÈÃúÅÙÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤¤Ë¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ú¤Ê»ÑÀª¤ÇÌ²¤ë
´ù¤ËÉú¤»¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤ê³Ú¤ÊÂÎÀª¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï²£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì²¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤Êý¤Ï¤¢¤¨¤ÆºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç²¾Ì²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸÷¤ä²»¤ò¼×¤ë
¼þ°Ï¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤ÈÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤µÙ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ä¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°Å¤¤´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÆ°ºî²»¤âÌ²¤ê¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤òOFF¤·¤¿¤ê¥¹¥ê¡¼¥×¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é¼«Á³¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤òµÙ¤á¤ÆÈèÏ«´¶¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
[Ê¸¡§meilong¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ]
¡ÖÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÇÈþÍÆïªµä,ïªµä¼£ÎÅ¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤émeilong¤Ø¡Êhttps://www.meilong.jp/¡×
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£